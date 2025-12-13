¡ØÀã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡Ù¡Ø¥Ô¥Î¡Ù¡Ø¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡Ù¿·ºîÂ³¡¹¡ª¼Â¤Ï²Æ¤è¤êÅß¤¬½Ü!?¡ÖÅß¥¢¥¤¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê
ËÜÆü12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë24»þ¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¥³¥¿¥Ä¤Î¤ª¶¡Âè1°Ì¡ª²Æ¤ÎÄêÈÖ¤À¤¬¡¢´¨¤¤»þµ¨¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¤Î¡ÖÅß¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¢£²Æ¤è¤êÅß¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤¬Â¿¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤â!? ´¨¤¤»þµ¨¤³¤½¥¢¥¤¥¹¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê
²Æ¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¤À¤¬¡¢¿·ºî¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅß¥¢¥¤¥¹¡£½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¢¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÅß¤Î¥³¥¿¥Ä¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¤¬Âè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ËèÇ¯Åß¥¢¥¤¥¹¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÅß¥¢¥¤¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ë¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾åËè½µÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼Í¥¤ÎÁ°ÅÄÎèÆà¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¥¢¥¤¥¹¤Ï¤ª¤è¤½6Ëü3000¸Ä¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥¹¸¦µæ²È¤Î¥·¥º¥ê¡¼¥Ê¹Ó°æ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¹Ó°æ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼´¨¤¤Åß¤Ë¤³¤½¥¢¥¤¥¹¤ò¿ä¤¹¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¢¥¤¥¹¤Î½Ü¤Ï¡ØÅß¡Ù¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤·¤«¤·º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥êÈÝÄê¡ª²Ì¤¿¤·¤ÆÅß¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ï2¿Í¤Ë¡È»É¤µ¤ë¡É¤Î¤«!?
¢£3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Åß¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥¹¤ò¼Â¿©¤·¤Ä¤Ä¡¢¡¡ÚÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿Ç»¸ü¥¢¥¤¥¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¡Û¡¢¢¡Ú¤¢¤ÎÍÌ¾¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î³«È¯´ü´Ö¤Ï2Ç¯°Ê¾å¡ª¡Û¡¢£¡ÚÀ¤³¦¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¾×·â¤Î¥¢¥¤¥¹¤âÅÐ¾ì¡ª¡Û¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨¿·ºî¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£¡ØÀã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡Ù¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤ä¡Ø¥Ô¥Î¡Ù¡Ê¿¹±ÊÆý¶È¡Ë¡¢¡Ø¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡Ù¡ÊÀÖ¾ëÆý¶È¡Ë¤Ê¤É¤Î¿·ºî¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¡£
¡Ø¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡Ù¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆüÂ¼¤Ï¡¢¿·ºî¤Ë¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤Î»Í³Ñ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Ç»¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Á¥ç¥³¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï88Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾×·â²Á³Ê¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡ªÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¤¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤â¿©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÇò¥È¥ê¥å¥Õ¡É¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿Ä¶¹âµé¥¢¥¤¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤â¶ÄÅ·¡õ´¶Æ°¡ª
ºÇ½é¤ÏÅß¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ë²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿ä¤·¤È¤Ê¤ëÅß¥¢¥¤¥¹¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
