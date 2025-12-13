¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×ºÇ½ª²ó¥ì¥Ó¥å¡¼ ¡È¤¿¤À¤Î¿Æ»Ò¥²¥ó¥«¡É¤¬¡ÈÁÔÂç¤«¤Ä¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¡É¤Ë °µÅÝÅª¤Ê¡ÈÃÀÎÏ¡É
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËºÇ½ª²ó¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¤³¤ÎºÇ½ª²ó¤ò¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤·¤Ä¡×¼¼Ä¹¡¦ÂçÀÐÍÇÊ¿»á¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤«¡©¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¡ª¢¨ºÇ½ª²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
ËÜºî¤Ï¡¢Í¶²ý»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿Í¼Á¤Î·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤ÈÍ¶²ýÈÈ¤ÎÂç²ð¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«2¿Í¤ÇÆ¨Èò¹Ô¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¢£Æ»Ãæ¤ÇÃ¯¤«¤ò¡Èµß¤¤¡É¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÉã¡¦·Ä»Ö¼«¿È¤ò¤â¡Èµß¤Ã¤¿¡É
Âè4ÏÃ¤Ç·º»ö¤Î¾®µÜ»³¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë´ÇÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï¡È¿Æ»Ò¥²¥ó¥«¡É¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£ºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤¿¤À¤Î¿Æ»Ò¥²¥ó¥«¡×¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢Êª¸ì¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÃÀÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë·ë°Ê¤ÈÉã¡¦·Ä»Ö¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¤ÎÉÂ¼¼¤Ç¤ÎÏÂ²ò¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÃåÃÏ¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤ÎÂçÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ä»ëÄ°¼Ô¤ò¶òÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡ÈÍ¶²ý¡É¤È¤¤¤¦ÈÈºáÅª¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¡ÖÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈþÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¹¤®¤ë¤«¤é¤À¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÌÏ«´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2¿Í¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤ÎÏÂ²ò¤ò¸«¤Æ¤½¤ó¤Ê¼ÙÇ°¤òÊú¤¤¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£ ¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡È¿Æ»Ò¥²¥ó¥«¡É¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬Âè4ÏÃ¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¬¿À²È¤Î°Ç¤ä¡È¤µ¤È¤ê¡É¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÁÔÀä¤ÊÇØ·ÊÀßÄê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÆ¨Ë´·à¤¬Æ»Ãæ¤ÇÃ¯¤«¤ò¡Èµß¤¤¡É¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤ÏÉã¡¦·Ä»Ö¼«¿È¤ò¤â¡Èµß¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö²áµî¤Î»ö¼Â¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²áµî¤Î°ÕÌ£¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×
µþ¡ÊÉÙÅÄÌ÷»Ò¡Ë¤ÎÉ×¡¦Ç¦¡Ê¿ÀÈøÍ¤¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Èà¤é¤ÏÆ¨Ë´·à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¶ì¡¹¤·¤¤²áµî¤µ¤¨¤â¹ÎÄê¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤¿¤À¤Î¿Æ»Ò¥²¥ó¥«¡×¤È¤¤¤¦·ëËö¤ò¡¢ÁÔÂç¤«¤Ä¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤»¡¢¤Í¤¸Éú¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡ÈÃÀÎÏ¡É¤Ë¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤µ¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¤³¤³¤«¤é¤Ï¾¯¤·¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
»ê¶Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÓÏ¹¥¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¡È¥¥¹¥·¡¼¥ó¡É¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤À¡£¤à¤·¤í·ù¤¤¡£¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¢¤ë¤½¤ì¤Þ¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¡ÈºÇ½ª²ó¥é¥¹¥È¥¥Ã¥¹¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¡¢¡È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡É¤Îßà°õ¤ò²¡¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡È¥¥¹¥·¡¼¥ó¡É¤È¤Ï¡È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤È¤·¤ÆºÇ½ª·ÁÂÖ¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¡È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¡¢¤É¤¦¤«¡È¥¥¹¥·¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦°Â°×¤ÊÊýË¡¤ÇÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢¹©É×¤µ¤ì¤¿É½¸½¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤À¤È¤â»×¤¦¤Î¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ïµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡£
¤Ç¤Ïº£ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈºÇ½ª²ó¥é¥¹¥È¥¥Ã¥¹¡É¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡©
ÅöÁ³¡Èµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¡É¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¼ê¤ò¿¨¤ì¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥¹¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÌÀ³Î¤Ê¡È¥¥¹¤Ø¤ÎÉúÀþ¡É¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤±¤ì¤É¡Ö¥¥¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÈÜ¤ï¤¤¤ÊÁÛÁü¡¢¤½¤ó¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤ÊÁÛÁü¤³¤½¡¢¡ÈÀÄ½Õ¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¡È¥¥¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡É¡á¥¥¹¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤Ï¡¢¡È¤µ¤È¤ê¡É¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÃ¯¤â¤¬¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¡¢¡ÈÀÄ½Õ¡É¤À¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡ÈºÇ½ª²ó¥é¥¹¥È¥¥Ã¥¹¡É¤Ï¡¢²ÏÀîÉß¤Ç¤¢¤ë¡£Ï©¾å¡¢¸ø¤Î¾ì¤À¡£¤³¤ì¤¾¡ÈÀÄ½Õ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ØESCAPE¡Ù¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÈÀÄ½Õ¡É¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥¹¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¡¢¤«¤é¤Î¥¥¹¡¢¤½¤ì¤¬Ï©¾å¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¡ÈÀÄ½Õ¡É¤ÎºÇ½ªÅþÃ£ÃÏÅÀ¡£ºÇ½ª²ó¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¡ÈºÇ¹â¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¡É¤Ê¤Î¤À¡ª
ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¡ÈÀÄ½Õ¡É¤ò¤âÄÉÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤Î¹¥±é¤ËºÇÂç¸Â¤Î»¿¼¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£
