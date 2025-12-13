本日12月13日（土）よる9時30分より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第9話を放送。

「犯人、だーれだ？」いよいよ最終回直前の第9話！残る標的は高木将（間宮祥太朗）と小山隆弘（森本慎太郎）。二人は生き残ることができるのか、それとも…。

貧ちゃん（水川かたまり）、カンタロー（工藤阿須加）、ニコちゃん（松井玲奈）、ちょんまげ（森優作）、そして大谷先生（赤間麻里子）。彼らはどうして殺されなければならなかったのか？どうして今になって？今夜、遂に事件の全貌と、犯人が明らかに！

また、本日12月13日（土）よる7時から日本テレビ系で放送の「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」放送のどこかで、犯人のヒントにつながる大注目の特別PR映像をオンエア（関東ローカルのみで放送後、『良いこと悪いこと』公式SNSでも公開）。「THE W」を見ながら、よる9時30分から放送の『良いこと悪いこと』第9話に備えよう！

本作は、11月22日（土）放送の第7話のAVOD（広告付き動画配信）再生回数（8日間再生）が340万回を記録し日テレドラマ歴代1位を更新、さらにTVerトータル再生数は4244万回（12月10日時点／関連動画を含む見逃し配信の合計再生数）を突破した（TVer DATA MARKETING調べ）。

第9話の放送を控え、場面写真を紹介！第9話のあらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/）にて公開中。

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/

番組公式X：@iiwaru_ntv

番組公式Instagram：@iiwaru_ntv

番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv

推奨ハッシュタグ：#イイワル