あす12月14日（日）14時〜15時 日本テレビ（関東ローカル）にて「THEマントルトーク〜愛を語る灼熱トークSHOW〜」を放送。放送後からTVer・日テレTADAにて配信。

日本一熱いトークバラエティー！地球の内側のマントルのように熱く！深く！愛を語る灼熱トークSHOW。今回のテーマは、世界を驚かせ続ける唯一無二の二刀流 ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平！

各界から集った異色なメンバーの共通点はたった1つ。それは「大谷翔平ファン」だということ。ベンチでの行動・打球音・魔球など独自の目線で大谷愛をぶつけ合う！78名の大谷ファンが集うなか、ステージに登壇したのは…長嶋一茂、賀来千香子、水上恒司、山崎弘也、長谷川玲奈、郄橋尚成、赤星憲広の7名。果たしてどんなマントルトークを繰り広げるのか？

■賀来千香子「呼び捨てなんてとんでもない“翔平様”です♡」

ドラマ撮影の合間も試合のチェックを欠かさないという大谷の熱狂的ファンで大女優の賀来は、自身のパソコンに大谷の動画を集めたフォルダがあるという。その名も「翔平様フォルダ」。中でも賀来イチオシの「ベンチでの翔平様」の姿とは？

■元高校球児・水上恒司が驚いた大谷翔平の「どぱぁぁぁあん」とは

元高校球児の俳優・水上が驚いた「どぱぁぁぁあん」とは？その「どぱぁぁぁあん」のせいで大谷の所属するドジャースではまさかの事態が⁉

■長嶋一茂ら元プロ選手も驚愕！世界で大谷翔平しか打てないHR その秘密は目⁉

盗塁王・赤星＆元メジャーリーガー・郄橋が嫉妬を隠せない？大谷の超人的な能力とは？

■野球少年など老若男女の「大谷ファン」が集結！

山崎が語る、大谷がこれまでの野球選手の常識を覆したエピソードに会場の野球少年たちも大共感！子供の頃に大谷にインタビュー⁉した激レア青年や、ドジャースの激レアグッズをコレクションする女性、今シーズン全試合現地観戦した強者も登場。

同じものを愛する人同士が話す！前代未聞の熱量MAXトーク番組。大谷ファン78人が一体となったマントルトークをどうぞお楽しみに！

■出演

【マントルゲスト】

赤星憲広/賀来千香子/郄橋尚成/長嶋一茂/長谷川玲奈/水上恒司/山崎弘也（アンタッチャブル）

【知りたいゲスト】ヒコロヒー

【天の声】上田まりえ

【観客】大谷選手大好きな70名 ほか

公式X

