12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á10»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Âç¾Þ2025¡×¤Ï¡¢¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬¥À¥Þ¤·¥À¥Þ¤µ¤ì¥À¥Þ¤·¹ç¤¦¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥Ã¥¥êÁí·è»»3»þ´ÖSP¡ª
¢£1Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Î®¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥¿¥³¥²¡¼¥à¡×
À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢²áµî»°²ó¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¿¥³¥²¡¼¥à¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ©ºîÈñ¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ªÄ¶¹ë²Ú¤Ê»Å³Ý¤±¤¬·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡£
Ç¯Ëö¤Î¥Ë¥»ÆÃÈÖ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿10¿Í¤Î·ÝÇ½¿Í¡£¥¢¥¥é100¡ó¡¢Æâ´ÖÀ¯À®¡Ê¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¢¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Î¥Ã¥Á¡Ê¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡Ë¡¢»³ËÜ¹À»Ê¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¡¢¤æ¤Ã¤Æ¤£¡£
ÅþÃå¤·¤¿¥²¡¼¥à²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥Ù¥Ã¥É¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¡£¤½¤·¤ÆÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¥¿¥³¥²¡¼¥à¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï4¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â10Ëü±ß¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡£¼Â¤Ï¡¢½¸¤á¤é¤ì¤¿10¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡ÈÂçÊÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¥Ë¥·¥À¡¢1¿Í¤Ç3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÂç³Ø¤Ë¤âÄÌ¤¦¾®ÁÒ¡¢Ì¼¤¬¹üÀÞ¤·¤Æ¼£ÎÅÈñ¤¬É¬Í×¤Ê¥Î¥Ã¥Á¡ÄºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤Ð10Ëü±ß¡¢Ã¦Íî¼Ô¤Ë¤ÏÇ®¡¹¤¢¤ó¤«¤±¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤¬¡¢10¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¤éÄ©Àï¤ò»Ö´ê¡£
Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¡ª¥¿¡¼¥¶¥ó¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¡£10ËÜ¤Î¥í¡¼¥×¤«¤é1¿Í1ËÜ¤º¤ÄÁª¤Ó¡¢¥í¡¼¥×¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆÂÐ´ß¤Þ¤Ç¥À¥¤¥Ö¡£¸«»öÅÏ¤êÀÚ¤ì¤ÐÀ®¸ù¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¶²ÉÝ´¶¤Ë¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¡ª¡×¤È°ìÆ±Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬ÅÏ¤ê¤¤ì¤ë¤Î¤«¡©
Âè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏBOX¤ÎÃæ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡É¤Ê¤ªÂê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡Ö·ã¥à¥º Æü¾ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£Âè3¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¥¥å¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ÖÁÀ¤¨¡ª¥³¥í¥³¥í¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¡×¡¢ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î»Å³Ý¤±¤¬ÂÔ¤Ä¡Ö¥í¥·¥¢¥ó¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¡×¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹10¿Í¤À¤¬¡¢1¿Í¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤ÈÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ë10Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«!?
¤³¤Î¡Ö¥¿¥³¥²¡¼¥à¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤òËÜÆü¸ø³«¡ª
¢£¾Þ¶â³ÍÆÀÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤Ç°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤¬±¿»î¤·¡ª
2Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤Ç¾Þ¶â¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢2Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤ÇÀè¤Ø¤È¿Ê¤à¡Ö¾Þ¶â³ÍÆÀÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£±Æ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·Èâ¤ò³«¤±¤¿ÅÓÃ¼¡¢Ææ¤ÎÄÌÏ©¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡£Ã¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤ÇÀµ¤·¤¤¥ë¡¼¥È¤òÅö¤ÆÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ»¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤éÂ¨Ã¦Íî¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤¬¡ª2Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤ÇÀµ¤·¤¤¥í¥Ã¥«¡¼¤ò³«¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¾Þ¶â¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¥º¥ì¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ò³«¤±¤¿¤é¶²ÉÝ¤ÎÈ³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¡¦KEY TO LIT¤Î´ä粼Âç¾º¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹©Æ£Íý»Ò¡ÊSTU48¡Ë¡¢ºäËÜ¿¿ÑÛ¡ÊSKE48¡Ë¡¢Î¶Æ¬åº²»¡ÊHKT48¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¸µ¥×¥íÌîµå¤Î»å°æ²ÅÃË¡¢ÃæÅÄæÆ¡¢¿ùÃ«·ý»Î¡¢Æ¬Ç¾¤Ç¾¡Éé¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤È¤Õ¤¯¤éP¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤È¤æ¤¤¾®ÃÓ¤Î»ÐËå¥Á¡¼¥à¡£¤¤¤º¤ì¤â¶¯±¿¤ò»ý¤Ä·ÝÇ½¿Í¡õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡Ä¡£¤¢¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ìµ»Ä¤Ê»Ñ¤Ë!? ²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬2Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤òÅö¤ÆÂ³¤±¡¢Ã¦½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¢£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¤â¡ªº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¥Í¥¿¥É¥Ã¥¥ê
º£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Ë¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¡×¤¬Âç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¤Î¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¿Í¤ò½¸¤á¤¿¥É¥Ã¥¥ê¡ÖÇÜÇÜ¥Õ¥¡¥Ã¥È¡×¤ò·è¹Ô¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬³¬¤Ë»ß¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥È¡á¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¿Í¤¬¡¢2¿Í¡¢4¿Í¡¢8¿Í¡¢16¿Í¤ÈÇÜ¡¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢Â©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦µÍ¤á¤Ë¡ª
º£Ç¯¤Î±Ç²è³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö¹ñÊõ¥¥ã¥Ã¥ÁÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÊõ¤ò³Ø¤Ö¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±Ãæ¤Ë¡¢¹ñÊõ¤Î´ï¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿´ù¤¬ÆÍÇ¡·¹¤¡¢´ï¤¬Å¾¤¬¤ê»Ï¤á¡ÄÍî¤Á¤ì¤ÐÂç»ö¤Ê¹ñÊõ¤¬Ê´¡¹¤Ë¡ª¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¹ñÊõ¤Î´ï¤òÍî¤È¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤«¡©±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ä©Àï¡ª
ºÇ¸å¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö¼«Å¾¼ÖÂçÇúÇË¡×¡£¿´ÇÙµ¡Ç½¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥Ë¥»¤Î·ò¹¯ÈÖÁÈ¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂçÇúÈ¯¤¬¡ª¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡£¤ª¸ß¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬»Å³Ý¤±¿Í¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¥É¥Ã¥¥ê¤ËÄ©¤à¤¬¡Ä²Ì¤¿¤·¤ÆÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯!? ¥¦¥½¤È¥¦¥½¤Î±þ½·¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¡ª
¢£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ËÉÍÊÕÈþÇÈ¡ª
º£²ó¤Ï¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬»Å³Ý¤±¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¥É¥Ã¥¥ê¤ËÄ©¤à¡£´ë²è¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡ª
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡ÛÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢±©Ä»¿µ°ì
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Û°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡¢¹©Æ£Íý»Ò¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¢ÄØµ´ÅÛ¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢Ãæ²¬ÁÏ°ì¡¢¥Î¥Ã¥Á¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡¢¨50²»½ç
¡Ú¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ
