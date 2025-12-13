21世紀枠候補校、全国9地区から選出

日本高野連は12日、来春のセンバツ高校野球（3月19日開幕）の21世紀枠候補校を発表した。全国9地区から選出された中で目立つのが、甲子園に複数回の出場歴がある伝統校の名前。ファンからは「一歩近づいた」「ホンマにアツすぎる」「迷うねー」と“復活”を期待する声が並んだ。

オールドファンには感涙ものの学校名が並んだ。関東・東京地区からは春夏通算7度の甲子園出場があり、70〜80年代の埼玉をリードした上尾が選出された。出場が決まれば1984年夏以来42年ぶり。この秋は県大会で4強まで進出した県立高だ。

また近畿地区からは県立の郡山（奈良）が選出。春夏12回の甲子園出場があるが最後は2000年夏で、今回出場が叶えば26年ぶり。さらに九州地区からは、旧制長崎中をルーツとする県立の長崎西が選出された。こちらも1917年夏など4回の甲子園出場歴があり、最後は1981年夏。今回出場できれば45年ぶりだ。この秋は県大会で準優勝し、九州大会でも8強進出を果たした。X上にはファンから、久々の出場を期待するコメントが次々に並んだ。

「上尾高校懐かしい 新居浜商との準決勝は今でも憶えてる」

「わああああい 一歩近づいた」

「上尾が！！上尾が入ってる！！」

「2年連続長崎は難しいかもやけど、選ばれるといいな」

「なんとなく上尾と郡山な気がするな 次点で長崎西？」

「地域屈指の進学校で迷うねー」

「長崎西、激アツすぎる」

「古豪…選出されてくれ！！！」

「ほんまにアツすぎる」

他にも東海地区の四日市（三重）は春夏3度出場し、1955年夏には全国優勝を果たしている。地域屈指の進学校の出場が叶えば1967年夏以来で、実に59年ぶりだ。選考委員会は来年1月30日に開かれ、出場32校が決定する。21世紀枠からの出場枠は2校で、9校のうちどこが選ばれるのか注目される。



（THE ANSWER編集部）