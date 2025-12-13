“令和の峰不二子”阿部なつき26歳「ムチムチ系がマイブーム」 タイトなトップス姿が「スタイル抜群」と絶賛の声
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、13日までにエックスを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
先日は赤の水着姿を披露し話題を呼んだ阿部。11月には160cmである自身の体重を42kgと明かし注目を集めた。今回は「カリカリ系が飽きたので、ムチムチ系がマイブームです」とつづり、美スタイル際立つタイトなトップス姿を披露。ファンからは「美しい」「完成されすぎ」などの声が寄せられている。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介された阿部。今年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されるなど、活躍の幅を広げている。
引用：「阿部なつき」エックス（@_iam_natsuki）
