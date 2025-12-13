『フェイクマミー』最終回 “さゆり”田中みな実、夫の前でまさかの行動 ネット称賛続々「心広いし強い」「女神かよ」
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の最終回が12日に放送され、さゆり（田中みな実）が夫・慎吾（笠松将）を前に意外な行動をとると、ネット上には「心広いし強いな」「女神かよ」「慈悲深い」といった反響が寄せられた。
【写真】“悪役”として強烈な存在感を放った慎吾（笠松翔）
薫（波瑠）が茉海恵（川栄）を脅してニセママになりすましていたと自首したことで、被害者である茉海恵やRAINBOWLABに対する世間からの風向きが変わった。しかし、薫が1人ですべてを背負うことに茉海恵や竜馬（向井康二）は納得がいかない。そんな中、茉海恵の元恋人でいろはの父親でもある三ツ橋食品社長の慎吾は、RAINBOWLABといろはの両方を手に入れるべく不穏な動きを見せる。
一方、学園の保護者組織「柳和会」の玲香（野呂佳代）たちが、いろはの退学処分見直しを求める署名活動をスタートさせると、多くの賛同が寄せられる。
学園ではOBにして理事でもある慎吾からの提案もあり、薫と茉海恵から話を聞く臨時説明会が開かれる。説明会では、慎吾が薫と茉海恵を追い詰めようとするものの、会場の保護者たちは薫と茉海恵の言葉に共感。さらにそこへ子どもたちもやってきて、いろはの復学を要求。窮地に立たされて暴力的な言動も隠さなくなった慎吾に対して、妻のさゆりは「あなたもうやめて！」と訴える…。
説明会の場でいろはの退学処分取り消しが決定した直後、RAINBOWLAB買収を画策していた慎吾の不正が発覚。社長を解任されてしまい、失意の底にあった慎吾の前に、さゆりが姿を見せる。そしてさゆりは涙ながらに慎吾を抱きしめると「大丈夫。うちに帰りましょう」と微笑みかけるのだった。
慎吾を受け入れようとするさゆりの行動に、ネット上には「さゆりさんいい人すぎ捨てないの凄すぎ」「本橋に寄り添うのか…心広いし強いな」「聖母すぎないか」「女神かよ」「慈悲深い人ですね」などの声が集まっていた。
