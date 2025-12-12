キャンピングカー株式会社は、国内最大級のキャンピングカーレンタルネットワーク「JAPAN C.R.C.」の新拠点として、「福島郡山駅前キャンピングカーレンタルセンター（郡山駅前C.R.C.）」を2025年12月9日にオープンした。

同店舗は、福島県内では2拠点目となり、郡山駅からのアクセス性に優れ、観光地への起点として最適だ。初心者向けの車種や無料送迎サービスも整備されており、東北エリアの旅をより身近にする拠点となる。福島観光の際には活用してみてはいかがだろうか。

新幹線・空港からのアクセス抜群！ 東北周遊の新たな玄関口「福島郡山駅前C.R.C.」がオープン キャンピングカーに乗り換えて旅に出よう！

国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下 JAPAN C.R.C.）「https://japan-crc.com/ 」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、2025年12月9日、「福島郡山駅前キャンピングカーレンタルセンター（以下、郡山駅前C.R.C.）https://japan-crc.com/fukushima_koriyamaekimae 」をオープンしたことをお知らせいたします。

郡山駅前C.R.C. 福島郡山駅前営業所

（スーパーオートバックス・郡山南 内に併設）

■□ 郡山駅前C.R.C.開設の背景 □■

郡山駅前C.R.C.は、福島県内で2拠点目となるキャンピングカーレンタル拠点として開設されました。

郡山は裏磐梯の美しい湖畔、会津若松の歴史情緒あふれる街並み、猪苗代の雄大な景色など、福島を代表する自然と観光地が近接しており、旅行の拠点として高い利便性を持つ地域です。

さらに、郡山駅は新幹線が停車するターミナル駅であり、増加するインバウンド旅行客が東北エリアに向かう際の出発地としての需要が高まっていることも、拠点開設の背景となりました。

■□郡山駅前C.R.C.の3つの特徴 □■

1. 新幹線・空港からの「無料送迎」でアクセスをシームレスに

当営業所は「JR郡山駅前」「JR安積永盛駅」「福島空港」からの無料送迎に対応しています。新幹線や飛行機で現地まで移動し、そこからキャンピングカーに乗り換えるという、移動と宿泊を一体化した自由な旅をスムーズに提供します。

2. 運転しやすいハイエース「リ・ラックス」を導入

取り扱い車種は、普通免許で運転可能で取り回しの良いハイエースベースの「リ・ラックス」。初めてキャンピングカーを利用する方でも安心のサイズ感でありながら、車内には広めのベッドスペース、小型キッチン、冷蔵庫、収納スペースを完備。ペット同乗可能な車両も用意しており、家族全員での旅行に対応します。

レンタル利用料金は平日24時間30,800円（税込）～。

3. 東北エリア観光のハブ拠点として

郡山を起点にすることで、宿泊場所を気にせず、福島県内および東北エリアの自然スポットへ自由にアクセス可能です。

■□ 郡山駅前C.R.C.の貸渡し場所一覧 □■

【福島郡山駅前営業所】

住所：〒963-0015 福島県郡山市南2丁目58 スーパーオートバックス・郡山南 内

・JR郡山駅前（郡山駅前営業所まで無料送迎）

・JR安積永盛駅（郡山駅前営業所まで無料送迎）

・福島空港（郡山駅前営業所まで無料送迎）

【会津若松営業所】

住所：〒965-0025 福島県会津若松市扇町1丁目１番地の18 スーパーオートバックス 会津若松店 内

福島郡山駅前キャンピングカーレンタルセンター

https://japan-crc.com/fukushima_koriyamaekimae

■□ キャンピングカーレンタル フランチャイズ募集中 □■

JAPANC.R.C.ではキャンピングカーレンタル店舗の出店拡大に伴いフランチャイズパートナーを募集しています。

説明会も随時行っておりますので、以下フランチャイズ担当までお問い合わせください。（JAPAN C.R.C.フランチャイズ募集ページ：https://japan-crc.com/fc/）

※尚、フランチャイズ開設には審査がございます

【キャンピングカー株式会社】

フランチャイズ担当 関口 義人（セキグチ ヨシヒト） TEL:03-5577-6245

【キャンピングカー株式会社概要】

代表者： 代表取締役社長：頼定 誠

所在地： 東京都渋谷区渋谷3丁目11-11 IVYイーストビル6階

設立： 2009年10月30日

社員数： 24人（2025年8月現在、契約社員含む）

資本金： 1000万円

事業内容：キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR 他

URL： https://camping-car.co.jp/

■運営サイトURL

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」https://japan-crc.com/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」https://japan-crc.com/en/

「キャンピングカー比較ナビ」https://cchikaku.com/

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」https://outdoor119.net/

Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/

みんトク[イベントのクチコミやお得情報なら！] https://mintoku.ne.jp/

【ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（Japan C.R.C.）サービス概要】

「Japan C.R.C.」は、東京キャンピングカーレンタルセンターをはじめ、北海道から沖縄まで約30エリアでフランチャイズ展開をする日本最大級のキャンピングカーレンタルサービスです。

■現在展開中のエリア

新千歳、青森、岩手盛岡、仙台、福島郡山、群馬館林、埼玉、成田、厚木、木更津、千葉、東京八王子、金沢、福井、山梨富士河口湖、長野飯田、静岡空港、名古屋、大阪、兵庫尼崎、京都、香川、岡山、広島、沖縄

はじめての方でも手軽にキャンピングカーの魅力を体験でき、行き先、用途、ご利用人数に合わせ、お好みの車種をお選びいただけます。（JAPAN C.R.C.予約サイト：https://japan-crc.com/）

