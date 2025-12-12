モトメガネカーズの『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。WEBからご自身で投稿できるほかに、モトメガネ編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

撮影会場は、2025年7月に群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。



このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：ハタ

年齢：30代

車両名：トヨタ・ハイラックス

型式：GUN125

主な使用シーン：ドライブ

年式：2020年

所有歴：5年

総走行距離：26000km

年間走行距離：3000㎞未満

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

「見た目がドストライク」とデザイン性が最優先だったようだ。前期のローダウン車両を見て、一目惚れ。「この色見て、これだって思って」と即決だったと振り返る。

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

オデッセイ。見た目がカッコよかったから。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

仲間や家族とドライブ。

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「ハイラックスカスタムで誰とも被らないようにしたいと思ってしまった」という。「思ってしまった」というところがポイント。当初のイメージよりも突き進んだカスタムになっている証だろう。ローダウンカスタムは購入前から憧れていたし、他に多くなかった。しかしそこから「もっと被らないように」とシザーズドアに発展し……と流れていく。

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

なんとなくカッコイイと感じること。なるべくリーズナブルにカスタムをすること。というワケで、ネットオークションなどを活用しながら進めている。



お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

シザーズドアとローダウン。

シザーズドアは「誰とも被らないように」と、イベントで見たスポーツカーを見て「あ、あれやったらいいじゃん？」と思いついたのだ。

車体色は気に入っているのでオールペンなどはせずに、パーツをブラックカラーやカーボン柄として統一感を出しつつイメージを変えている。

内装

「なし」

足まわり

ローダウン。ホイールはメーカーなど不明。

エンジン関連

エンジンなどは「無し」とのことだが、ボンネットにはダンパーを装着している。

周囲から反応の大きかったカスタムポイント

シザーズドア ローダウン

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

エアサス、ブレーキなどを計画中とのこと。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

好きな理由、オススメしたい理由。

GR

群馬パーツショー2025

Gメッセ群馬に90社超のパーツメーカーが集結、最新カスタムと遊びの提案が盛りだくさん

2025年7月に群馬県高崎市の「Gメッセ群馬」にて開催された群馬パーツショー2025（通称GPS）。今年も全国から多数の来場者が集まり、クルマ好きにとっての“お祭り”のような3日間となった。

展示・即売を行うパーツメーカーは過去最多となる90社超。会場内はデモカー、パーツ、グッズ、アウトドア用品など多彩なコンテンツで埋め尽くされ、来場者たちは気になる製品に直接触れたり、メーカー担当者に話を聞いたりしながら、思い思いのクルマの楽しみ方を見つけていた。

イベント当日の詳細はこちらの記事でチェック！