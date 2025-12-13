1965年に起きたインドネシアの軍事クーデターにおける大虐殺事件の実態を、加害者の目から描いた『アクト・オブ・キリング』（2012年）でアカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされたジョシュア・オッペンハイマー監督。14年には同テーマを被害者の視点から描く『ルック・オブ・サイレンス』を製作し、ドキュメンタリー作家として人道的な作家精神とその創作姿勢が高く評価されている。

【写真】この記事の写真を見る（5枚）

最新作にあたる『THE END（ジ・エンド）』は初のフィクション長編作。ガラリと手法を変え、地下シェルターで生活する家族の心理を描くミュージカル作品となる。ティルダ・スウィントン、マイケル・シャノン、ジョージ・マッケイという著名な出演者、初のミュージカル執筆とロケ撮影。多くの新しい挑戦に、普通の人ならおじけづくはずだが……。



『THE END（ジ・エンド）』

◆◆◆

「実のところ僕もそうだった。ティルダや、ジョージ、（共同）脚本家のラスマス・ヘイスターバーグや、撮影監督のミカエル・クリチマン、翻訳家など、多くの人に助けてもらわなかったら実現しなかったプロジェクトだと思う」と、オッペンハイマーは打ち明ける。

そして作品の発想について、

「もともとは暴力を駆使して石油採掘の権利を入手し、暴利をむさぼる中央アジアの石油王をテーマにした映画を作ろうと思っていた。ある石油王と知り合いになり、彼が地下にシェルターを建設していると知った。そこに招待され、洞窟を歩きながら感じたんだ。自分たちだけが大災害を逃れたときの罪悪感とはどんなものだろう？ 後に残してきた人たちに対してどんな気持ちを抱くのだろう？ シェルターに避難するためにはどんな嘘を家族につくのだろうか？ などなど、様々な疑問が湧いてきた。僕自身それにはとても答えられなかった。シェルターを見学して、自分の中に様々な疑問が喚起されたんだ」

『シェルブールの雨傘』を観てミュージカルに

しかしこのテーマを、なぜあえてミュージカルという手法で語りたかったのだろうか？

「たまたまジャック・ドゥミの『シェルブールの雨傘』を観ていて、突然思いついたんだ。ミュージカルという手法を借りて、人類の滅亡や究極的な死が待ち受けているにも関わらず、明るい未来が待ち受けていると提言する映画にしてはどうか。非常にアメリカ的な、偽りの希望を与えるというスタイルをとりつつ、実際そこにあるのは希望ではなく絶望でしかない、と。それで映画作家として第二の人生を歩む決心をした（笑）。シェルターを舞台にしたミュージカルでいこう、タイトルは『ジ・エンド』にしようと。登場する家族をアメリカ人にしたのは自分がアメリカ人であり、このような映画はアメリカ型の映画であるからだ」

環境破壊により地表が生活不可能の不毛な地になって25年。20歳の息子と父母、執事と医師、母の親友がプールまで完備された豪華なシェルターで生活している。息子は外部での生活を知らず、父は回顧録の執筆に、母は名画で飾られた完璧なマイホームを守ることに没頭している。そこにある日、外部から逃れてきた少女が転がり込むと、今まで保たれていたシェルター内部での生活とそこに住む彼等の心のバランスが大きく揺さぶられるのだった……。

ティルダ・スウィントンが出演した理由

これまで多くの個性的なアーチストや監督とコラボしてきたティルダ・スウィントン。安楽死を扱う『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』（24年）での演技が記憶に新しい。本作への出演の動機についてこう語る。

「ジョシュア・オッペンハイマーはぜひ仕事をしてみたい人の一人だった。またシェルターの場面を撮影する洞窟の写真を見たとき心奪われ、この映画に出てみたい、完成作を観てみたいという強い気持ちが湧いてきた。本作で提起される疑問は、人類がこういった苦境に置かれた時にいかにふるまうか？ というもの。それについてジョシュアと共に回答を見いだせたらと感じた。本作の製作はオデッセイのような旅であり、言い尽くしがたい豊かな体験だった」

息子役を演じるのは『1917 命をかけた伝令』（19年）で主役を堂々と演じ、『けものがいる』（23年）ではフランス語の台詞を流暢にこなしたジョージ・マッケイ。常に演技の限界に挑戦し続けている。

「ジョシュアのドキュメンタリーにはなじみがあった。劇場で観たときの衝撃は忘れない。本作はテーマを正確に追求するためにミュージカルという形式を選んだという彼のコメントを、脚本と同時にもらった。それで背後にある意図を明確に理解できた。また共演者がティルダということで、それもこの役をやりたいと思った大きな要因となった。撮影監督のミカエル・クリチマンをはじめスタッフも素晴らしく、彼らと一緒の仕事だったらぜひやりたいと思ったんだ」

父親役を演じるマイケル・シャノンは、舞台俳優出身でジェフ・ニコルズ監督とのコラボも多い。加えて美しい歌声が魅力的なモーゼス・イングラムが少女役を演じる。キャスト全員の説得力ある演技は格別で、それぞれが専業ではない歌を堂々こなすあたりがとにかく圧巻で、見ごたえがある。

シチリアの洞窟の驚くべき景観

さらに地下シェルターの背景として登場する洞窟の特別な地形も観る者の目を奪う。イタリアはシチリア島の塩抗（塩を掘り出した穴）だという白い洞窟は、古代的でもあり未来的でもあり、自然が生み出した驚くべき景観だ。シェルターの内装は、伝統的なスタイルの家具や奢侈な丁度品と世界中から集めたような名画で埋め尽くされ、これも観る者の好奇心をくすぐる。

このドラマチックな景色を背景に、本作は環境破壊や人類の未来の危機という深刻かつ大きな課題について問いかける。人類がほぼ滅亡したような世界で、自分たちだけが贅沢で平穏な生活を続けるこの家族の存在に、大きな疑問符を投げかけるのだ。

ティルダ・スウィントンは、

「問題が深刻であればあるほど人は口をつぐみがち。人の無関心さが問題の中核にあると思う。移民問題やそれに関する法律、人種偏見や性的偏見、男尊女卑、それらを黙認する、それが資本主義の基本的構造だと思う。沈黙なしに資本主義は機能しない。そこに焦点を絞り修正しようとするなら、問題を解決できる可能性が出てくるのではと思う。他人を搾取する富裕層が存在しえるのは、彼等自身、そして我々大衆がその現実に目を向けないから」

この映画は招待状のようなもの

ジョージ・マッケイもこうコメントする。

「石油王の功罪や環境破壊というのは、この映画の象徴的なテーマである。しかし核にあるのは僕ら人類すべての中にある希望と現実否定の間にある微妙なニュアンスだと思う。僕らは日々を生き延びるために大きな課題に目を向けない、そうすることで、実は将来の可能性を摘み取っているという現実。それを僕らは意識すべきだと思う。問題について開眼し、本格的に取り組むこと、語ることが大切だと思う」

ジョシュア・オッペンハイマー監督は、本作は単なる政治風刺劇、社会批判ではないと断言する。

「この映画は招待状のようなものだと思う。アクティビストは、人類の歩みを変えるために団結し行動を起こす。芸術も同様に、人々を団結させ集団として人類の歩みを変えようとする。この映画は鏡を見てほしいという招待状だ。自分自身だけでなく自分の置かれている環境や状況、自分が毎日リメイクしている世界全体を見てほしい。よりよい未来のために、僕ら一人一人が最も苦痛な現実を直視し語り合うこと、勇気ある決断を下す事が大切なんだ」

『THE END（ジ・エンド）』

監督：ジョシュア・オッペンハイマー／出演：ティルダ・スウィントン、ジョージ・マッケイ、モーゼス・イングラム、マイケル・シャノン／2024年／デンマーク・ドイツ・アイルランド・イタリア・イギリス・スウェーデン・アメリカ合作／148分／配給：スターキャットアルバトロス・フィルム／©Felix Dickinson courtesy NEON ©courtesy NEON／公開中

（高野 裕子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）