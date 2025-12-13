モーター大手のニデック（旧日本電産）で、不適切会計が疑われる事案が次々に発覚している。なぜ、このような事態に陥っているのか。ジャーナリストの井上久男氏がレポートする。

極めて異例の事態

「関を連れて来た頃から、この会社はおかしくなった」

2025年10月29日、京都市に本社を構えるモーター大手のニデック（旧日本電産）の創業者にして、グローバルグループ代表の永守重信氏（81）が、大勢の社員を前に言い放った。「カリスマ経営者」の彼が、本社地下一階の講堂で開かれる全体朝礼に姿を見せたのは、久しぶりのことだった。



永守氏が名指しした「関」とは、22年9月、「業績悪化」を理由に辞任した元社長兼CEO（最高経営責任者）の関潤氏のこと。関氏は日産自動車でナンバー3の副COO（最高執行責任者）を務め、20年にニデックに移籍。21年に社長兼CEOに就任したが、翌年COOに降格された。

詳しくは後述するが、永守氏と関氏との間では、経営方針を巡る対立があったとされ、それが辞任の一因と見られている。

なぜ永守氏は久しぶりに朝礼に出てきたのか。

その前日、ニデックは1973年の創業以来、最大の危機的局面を迎えていた。東京証券取引所を傘下に持つ日本取引所グループ（JPX）が、ニデック株を「特別注意銘柄」に指定したのだ。これは、有価証券報告書に虚偽を記載したり、内部統制に問題が生じたりした企業について、投資家に注意を喚起し、取引所が監視をする制度だ。以前は「特設注意市場銘柄」と呼ばれ、粉飾決算問題で経営が揺らいだオリンパスや東芝も指定されている。

発表を受けてニデック株はストップ安となった。東証に改善計画を提出して審査が通らなければ、上場廃止となる可能性もある。

ニデックでは25年6月以降、不適切な会計処理が疑われる事例が複数発覚している。中には経営陣が関与、または認識の下で、資産の減損処理の時期を恣意的に決めた可能性のある事例もあった。事実ならば悪質性が高い。

9月26日には、ニデックの会計監査を担当するPwCジャパン有限責任監査法人が、25年3月期有価証券報告書（有報）の連結財務諸表に対し、「意見不表明」とすると発表した。これは、十分な監査証拠が入手できず、有報の適正性を評価できない場合などの対応で、有報にお墨付きを与えないことを意味する。極めて異例の事態と言ってよい。

「永守さんの結果責任は大きい」

冒頭の朝礼で、永守氏の責任転嫁をするような言葉を聞いた中堅社員は、反感すら覚えたという。

「この事態に追い込まれたことについて、永守さんが背負うべき結果責任は大きい。永守さんに会社から出て行ってもらわなければ、この会社の再生はないと思う」

25年11月14日、ニデックの社長兼CEOの岸田光哉氏が26年3月期中間決算を発表する会見の冒頭、平身低頭して詫びた。

「株主、投資家、お客様、仕入れ先、東証それぞれに多大なるご迷惑をおかけし、7月24日以降、直接説明する場がなかったことをお詫び申し上げます」

東証のルールでは期末から45日以内の決算発表が求められる。9月末締めの企業は11月14日までに発表しなければならない。今回の中間決算発表は、デッドライン寸前になった。

中間決算は、売上高が前年同期比0.7％増の1兆3023億円、営業利益が82.5％減の211億円。大幅な営業減益となったのは、設備の減損処理や損失引当金などで877億円を計上したからだ。これを受け、ニデックは7月24日に発表した25年4〜6月期決算を大幅に下方修正し、営業損益が一転して、614億円の黒字から264億円の赤字に転落した。

常々「一番以外はビリ」と公言する永守氏は、決算発表日も一番乗りになるよう求めてきた。20年3月期の決算発表で、同じ京都のオムロンに抜かれたために、当時のCFO（最高財務責任者）が更迭されたと噂になったことさえある。期日ギリギリの決算発表は、ニデックに異常事態が起きていることを如実に物語っている。いったいニデックに何が起きているのだろうか。

