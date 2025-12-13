〈「お前の母ちゃんすげえな」“安室奈美恵さんのご子息とおぼしき青年”と隣り合わせになって⋯サイバーエージェント藤田晋会長が「彼女の引退ツアー」に感動したワケ〉から続く

「多くのカリスマ創業社長と言われる人が、引き際に失敗して、晩節を汚している」

なぜ今、社長を辞めるのか――。12月12日をもって27年間務めた社長職を退き、会長に就任したサイバーエージェントの藤田晋氏。



社長を引き継ぐためにやった「2つの研修」

その成長とは何か。簡単に言えば、社長の私とツーカーになったという感じだ。「これはアリですよね」「ナシですね」「これはやるべき」「やらないべき」こういった意思決定における価値観が自分と楽に一致するようになった。社長からしてみれば、幹部たちが有効なアイデアを出し、意図した方向にどんどん動いてくれる、こんなに楽なことはない。

明らかにそれに寄与した研修は二つある。一つは「引き継ぎ書」研修だ。私が長年、感覚でやっていたサイバーエージェントの社長業は、言語化しておかなければ誰かに引き継げない。そこで、100項目以上にわたる引き継ぎ書を自分で作成した。そしてその内容について、私が講師となり、合宿研修でみっちりと講義を行ったのである。ずっと近くで一緒に働いていた仲間たちだけど、社長の立場で物事を考えるのはまた別モノだったのだろう。初めて聞くような顔をして、皆が熱心に私の話を聞いてくれた。その理解度においても、日々働いている自分の会社のことだから、納得度が高かったようだ。

もう一つはリクルートマネジメントソリューションズという会社に委託した、「CE（コミュニケーションエンジニアリング）研修」がすごく良かった。CE研修の中身は、社長の意思決定を追体験するものだ。時代背景や事業環境を踏まえた当時の状況を再現し、シャレにならない重圧の中、どのようなプロセスで意思決定したかを体感してもらう。

社長の仕事というのは他人に分かりづらいようで、若手社員からはよく「社長って、普段なんの仕事してるんですか？」と質問される。

意思決定を間違えていれば全てが水の泡だ

私が麻雀や競馬やサッカーなどで仕事をしてないように見えるのかも知れないけど、会社というのは生かすも殺すもトップの「意思決定」次第だ。優秀な社員たちがどんなに一生懸命働いたとしても、トップがアホだとどうしようもない。意思決定を間違えていれば全てが水の泡だ。タイミングを逃したらダメ、誰かに騙されたらダメ、情報に踊らされてもダメ、シンプルにセンスがない人もいる。

しかも、その意思決定が正しかったかどうかがすぐには分からないから厄介だ。間違っていても、短期的には耳あたりの良い言葉で誤魔化すこともできる。しかし、長い年月では必ず厳しい現実となって目の前に現れるのだ。

そんな、全員の運命を左右する意思決定をどのように行ってきたか。それを二つの研修を通じて伝えられたと思う。社長業を引き継ぐにあたり、最も大事なのは意思決定の背景やプロセスを理解してもらうことだった。

創業者の次の社長は、たとえ社内から抜擢したとしても創業者と同じように振る舞うのは不可能。ましてや外部からいきなりプロ経営者を連れてきて任せるのは、無理ゲーを押し付けているようなものだ。まず引き継ぎ可能な状態をちゃんと作ってから、丁寧にバトンを渡さなければならないと思う。

あの日観た安室奈美恵さんのように

多くのカリスマ創業社長と言われる人が、引き際に失敗して、晩節を汚している。自分はそうはなりたくないけど、うまくいくかどうかは現時点ではまだ分からない。

完全に自分が身を引くのはまだ先の話だけど、あの日観た安室奈美恵さんのように、最後はカッコよく表舞台を去りたいものである。

