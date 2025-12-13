モニターなし、ただシャッターを押すだけ。レンズ付きフィルム（使い捨てカメラ）みたいなデジカメが日本初上陸

撮った写真をすぐには見られず、現像するまでワクワク感を味わえるのもフィルムカメラの醍醐味のひとつ。そんな楽しい体験を味わえるデジタルカメラが日本に上陸！ しかも、デジタルカメラなのでフィルムの残量や失敗を気にせずにバンバン撮れます。

Camp Snap（キャンプスナップ）からフィルムカメラ感覚で撮影が楽しめるスクリーンレスのデジタルカメラ「Camp Snap Camera V105」（オンラインストア価格：9880円）が登場しました。

カメラとしての機能はとてもシンプル。シャッタースピードやフォーカスなどは固定なので複雑な設定はなく、ファインダーを覗いてシャッターボタンを押すだけ。子供でも簡単に撮影できます。ちなみに焦点距離は4.8mm（35mm換算）でF値は1.8。800万画素（8MP）の1／3.2型センサーを搭載しています。

シャッターを押すだけという簡単撮影は、まるで1980年代に一世を風靡した“レンズ付きフィルム（使い捨てカメラ）”のようですが、使い捨てではなく何度も繰り返し使えるのがこのカメラの強み。電源は付属のUSB-Cケーブルで充電し、1回の撮影で約2000枚の撮影が可能。また、4GのマイクロSD（HC）カードが最初からカメラに入っていて最大約500枚の保存が可能です。

硬質プラスチック製のカメラ本体のサイズは幅114×奥行25×高さ64mmで、重さはたった97g。コンパクトかつ軽量なのでポケットやカバンに忍ばせて持ち歩けます。カメラの両サイドにストラップホールも付いているのでストラップを装着して首下げスタイルで持ち歩くことも。

複雑な機能はありませんが暗所での撮影用に簡単なLEDフラッシュを搭載。また、スピーカーも搭載されていてシャッターを押した際に鳴る「カチャッ」というサウンドも良い味を出しています（消音に切り替え可能）。撮影が終わったら付属のUSB-CケーブルでPCやスマホと繋いで、撮影した写真の確認や撮影データを移行できます。そこで初めて撮影した写真を確認できるわけです。

普通に撮影しただけでもヴィンテージフィルム風な味のある写真を撮れますが、コントラストや彩度の異なるフィルターを設定できるのもこのカメラの奥が深いところ。

Camp Snapのウェブサイトで撮影した写真のフィルターを変更したり、フィルターを本体にダウンロードして撮影したり、自分好みの写真に仕上げられます。

なお、デフォルトでスタンダード、モノクローム、ヴィンテージなどのフィルターも設定できますが、Camp Snapのウェブサイトでは自分好みのカスタムフィルターを作成することも可能です。同じ写真でもフィルターが変われば大きく印象が違ってくるはず。

デザインも可愛らしくカラーバリエーションも豊富で栗色、ステルスブラック、フォレストグリーン、サンビームイエロー、フラミンゴピンク、クリムゾンレッド、ミッドナイトブルーの7色を展開。

ブレてしまった写真も思い出になってくれそうなスクリーンレスなデジタルカメラ。旅行から帰っても写真の確認までワクワク感が味わえるので、旅行の良いスパイスになってくれそうです。

>> Camp Snap

＜文／GoodsPress Web＞

