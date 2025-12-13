「いつになったら成果が出るの？」と言うリーダーが、チームの足を引っ張る理由
そう指摘するのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
チームの前進を止める「ひと言」
成果が出ないとソワソワする。
新しい取り組みほど、「いつ成果が出るのか？」が気になる。
その気持ち、よくわかります。
しかし、この“焦り”こそが、チームの前進を止めてしまうことがあります。
とくに、前例のない取り組みや、社外の人と進める共創プロジェクトではなおさらです。
『チームプレーの天才』という本では、こう指摘されています。
チームとしては一歩ずつ前進している実感があったとしても、ときに周りの視線が冷たく突き刺さります。「いつになったら成果が出るのか」「しっかりやっているのか」「いつまで見守ればいいのか」「そろそろ諦めた方がよいのではないか」と。
しかし、それでは新たな発想も育たず、イノベーションも生まれにくいでしょう。
――『チームプレーの天才』（230ページ）より
すぐに成果を求める言葉が飛び交うと、チームは委縮し、発想はしぼみ、イノベーションは生まれなくなります。
「生産性」には2つの種類がある
焦りが生まれる背景には、「より短時間でより多くを生み出すことがいい」という思い込みがあります。
しかし『チームプレーの天才』は、“生産性には2つの種類がある”と説明します。
・作業生産性（決められた作業を効率よくこなす世界）
・創造生産性（新しい価値をつくる世界）
この2つです。
前者は短期成果が求められますが、後者は違います。
新しい人と出会う、未知の体験をする、試行錯誤を重ねる。
そのインプットが実を結ぶまでには、時間がかかります。
ですが『チームプレーの天才』には、こう書かれています。
それでもなお、そのインプットは決して無駄ではありません。多様な体験や実験、多様な人たちとの対話が意外な課題解決やイノベーションの種や芽になることもよくあります。
――『チームプレーの天才』（234ページ）より
そして、こうも指摘しています。
「創造性を高めよ」「新規事業を生み出せ」「付加価値を高めよ」「イノベーションせよ」などと言いつつ（言われつつ）、「早く成果を出せ」「（共創ではなく）外注して手っ取り早く進めろ」などとも言われていないでしょうか。作業生産性の世界の正義でジャッジされ、創造性をむしろ台無しにしていないでしょうか。
――『チームプレーの天才』（235ページ）より
創造が必要な場面で“作業生産性の正義”を持ち込むと、必ず失敗するのです。
リーダーは、どうすればいいのか？
時間がかかる取り組みでも、
・チームの関係性が良くなった
・新しい視点が生まれた
・試してみたいアイデアが増えた
こうした“変化”も立派な前進です。
短期の結果だけに縛られず、変化という成長を評価する文化こそが、チームを強くします。
「いつ成果が出るの？」
この問いかけは、チームを急かし、余白を奪う危険なサインです。
焦るのではなく、変化を見つけ、変化を育てる。
この姿勢こそが、イノベーションの土台になります。
