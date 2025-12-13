『「いつになったら成果が出るの？」と言うリーダーが、チームの足を引っ張る』

そう指摘するのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

チームの前進を止める「ひと言」

成果が出ないとソワソワする。

新しい取り組みほど、「いつ成果が出るのか？」が気になる。

その気持ち、よくわかります。

しかし、この“焦り”こそが、チームの前進を止めてしまうことがあります。

とくに、前例のない取り組みや、社外の人と進める共創プロジェクトではなおさらです。

『チームプレーの天才』という本では、こう指摘されています。

チームとしては一歩ずつ前進している実感があったとしても、ときに周りの視線が冷たく突き刺さります。「いつになったら成果が出るのか」「しっかりやっているのか」「いつまで見守ればいいのか」「そろそろ諦めた方がよいのではないか」と。

しかし、それでは新たな発想も育たず、イノベーションも生まれにくいでしょう。

――『チームプレーの天才』（230ページ）より

すぐに成果を求める言葉が飛び交うと、チームは委縮し、発想はしぼみ、イノベーションは生まれなくなります。

「生産性」には2つの種類がある

焦りが生まれる背景には、「より短時間でより多くを生み出すことがいい」という思い込みがあります。

しかし『チームプレーの天才』は、“生産性には2つの種類がある”と説明します。

・作業生産性（決められた作業を効率よくこなす世界）

・創造生産性（新しい価値をつくる世界）

この2つです。

前者は短期成果が求められますが、後者は違います。

新しい人と出会う、未知の体験をする、試行錯誤を重ねる。

そのインプットが実を結ぶまでには、時間がかかります。

ですが『チームプレーの天才』には、こう書かれています。

それでもなお、そのインプットは決して無駄ではありません。多様な体験や実験、多様な人たちとの対話が意外な課題解決やイノベーションの種や芽になることもよくあります。

――『チームプレーの天才』（234ページ）より

そして、こうも指摘しています。

「創造性を高めよ」「新規事業を生み出せ」「付加価値を高めよ」「イノベーションせよ」などと言いつつ（言われつつ）、「早く成果を出せ」「（共創ではなく）外注して手っ取り早く進めろ」などとも言われていないでしょうか。作業生産性の世界の正義でジャッジされ、創造性をむしろ台無しにしていないでしょうか。

――『チームプレーの天才』（235ページ）より

創造が必要な場面で“作業生産性の正義”を持ち込むと、必ず失敗するのです。

リーダーは、どうすればいいのか？

時間がかかる取り組みでも、

・チームの関係性が良くなった

・新しい視点が生まれた

・試してみたいアイデアが増えた

こうした“変化”も立派な前進です。

短期の結果だけに縛られず、変化という成長を評価する文化こそが、チームを強くします。

「いつ成果が出るの？」

この問いかけは、チームを急かし、余白を奪う危険なサインです。

焦るのではなく、変化を見つけ、変化を育てる。

この姿勢こそが、イノベーションの土台になります。