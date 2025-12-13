自分だけを考え、自分自身がすべてである人が最高だ。
他人に流され、断れず、心を預けて疲れていませんか？ 利己的になるのではなく「最後は自分で決める」軸を持つこと。誰からも賞賛されなくても、批判されなくても折れない――そんな自分の軸を持つためにはどうすればいいのでしょうか？
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
他人ではなく自分軸で生きる
自分だけを考え、
自分自身がすべてである人が最高だ。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
この一行は、利己的に生きよという意味ではない。
自分の判断と責任で立ち、他人の期待に流されない人が強い、という指針だ。
自分を軸にできる人は、気分や価値を他人の評価に預けない。
だからブレにくく、嫉妬や比較に消耗しにくい。
まず、何を大切にするかを短い言葉で決める。
「健康を守る」「約束は守る」「無理はしない」のように、三つで十分だ。
次に、時間と注意の使い方を自分で決める。
今日やることを一つだけ選び、終わったら区切る。
頼まれごとは、できる範囲と期限をはっきり伝える。
断るときは、理由を並べず「今回は難しい」と短く言う。
ひとりの時間を毎日少し確保する。
事実と気持ちと次の一歩を一行ずつ書くと、判断が自分の声に戻る。
他人に親切にするのも、自分を犠牲にしない範囲で行う。
自分をすり減らした親切は、あとで不満に変わるからだ。
「自分がすべて」とは、世界を無視することではない。
世界と関わりながらも、最後の決定権を自分に置くということだ。
この姿勢があると、賞賛がなくても続けられ、批判が来ても折れにくい。
そして、自分を丁寧に扱える人だけが、他人も丁寧に扱える。
自分を軸に立つことは、わがままではなく、静かな責任である。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）