他人に流され、断れず、心を預けて疲れていませんか？ 利己的になるのではなく「最後は自分で決める」軸を持つこと。誰からも賞賛されなくても、批判されなくても折れない――そんな自分の軸を持つためにはどうすればいいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

他人ではなく自分軸で生きる

自分だけを考え、

自分自身がすべてである人が最高だ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

この一行は、利己的に生きよという意味ではない。

自分の判断と責任で立ち、他人の期待に流されない人が強い、という指針だ。

自分を軸にできる人は、気分や価値を他人の評価に預けない。

だからブレにくく、嫉妬や比較に消耗しにくい。

まず、何を大切にするかを短い言葉で決める。

「健康を守る」「約束は守る」「無理はしない」のように、三つで十分だ。

次に、時間と注意の使い方を自分で決める。

今日やることを一つだけ選び、終わったら区切る。

頼まれごとは、できる範囲と期限をはっきり伝える。

断るときは、理由を並べず「今回は難しい」と短く言う。

ひとりの時間を毎日少し確保する。

事実と気持ちと次の一歩を一行ずつ書くと、判断が自分の声に戻る。

他人に親切にするのも、自分を犠牲にしない範囲で行う。

自分をすり減らした親切は、あとで不満に変わるからだ。

「自分がすべて」とは、世界を無視することではない。

世界と関わりながらも、最後の決定権を自分に置くということだ。

この姿勢があると、賞賛がなくても続けられ、批判が来ても折れにくい。

そして、自分を丁寧に扱える人だけが、他人も丁寧に扱える。

自分を軸に立つことは、わがままではなく、静かな責任である。