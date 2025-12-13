2025年の夏には、モバイルバッテリーが原因の事故が相次いだ。8月22日に東海道新幹線の「のぞみ」でモバイルバッテリーから出火する事故があったほか、8月28日に上越新幹線「とき」でモバイルバッテリーから発煙、9月26日に成田エクスプレスの列車内でモバイルバッテリーが出火するなど公共交通機関で多くの事故が発生した。

これまでに不具合があり、回収（リコール）対象となった製品は各メーカーや経済産業省・消費者庁から発表されており、経済産業省や消費者庁のWebサイトで詳細が公開されている。通販サイトで購入した製品がリコール対象となった場合には、サイト側からのメールで通知されることもあるが、自身が使用している製品や過去に使用していた製品がリコール対象となっていないか、定期的にチェックすることをオススメしたい。

リコール対象商品を検索するには、消費者庁の「リコール情報サイト」で「リチウム電池内蔵充電器」と検索すると、モバイルバッテリーなどの製品が商品のサムネイル付きで一覧表示される。

消費者庁のリコール対象商品検索サイト

リコール対象となっているモバイルバッテリー（2020年以降にリコール対象となったもの） リコール対応開始日 販売元 製品名 2025年10月21日 アンカー・ジャパン Anker PowerCore 10000Soundcore 3Anker PowerConf S500Soundcore Motion X600 2025年9月2日 小米技術日本 Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh（Integrated Cable） 2025年7月17日 住本製作所 リチウム電池内蔵充電器：モバイルバッテリー 2025年7月1日 Bigblue Tech リチウム電池内蔵充電器 X tormモバイルバッテリー 2025年6月26日 アンカー・ジャパン Anker Power Bank、Anker MagGo Power Bank 2025年1月27日 CIO SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & CABLE 2024年11月8日 ノジマ 分離式モバイルバッテリー 2024年10月7日 ベルキン Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless Charger for Apple Watch + Power Bank 10K 2024年9月24日 エアージェイ リチウム電池内蔵充電器 （MB-T5000L BK、MB-T5000L WH） 2024年9月17日 アンカー・ジャパン Anker 334 MagGo Battery、Anker Power Bank 2024年7月17日 イケア・ジャパン VARMFRONT ヴァルムフロントモバイルバッテリー ダークブルー 10400 mAhVARMFRONT ヴァルムフロントモバイルバッテリー ブルー 5200 mAh 2024年7月4日 Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd Baseusマグネット式ミニワイヤレス急速充電モバイルバッテリー 2022, 6000mAh 20W‐モデル 2023年11月23日 llano llano 10000mAh Magsafe対応 ワイヤレスモバイルバッテリー 2023年10月11日 ゼンデュア・ジャパン モバイルバッテリー ZENDURE SuperMini 5K 2023年9月12日 レノボ・ジャパン Lenovo Go USB Type-C ノートブックパワーバンク20000mAh（ブラック） 2023年6月15日 ティ・アール・エイ cheero Flat 10000mAh 2023年2月7日 アンカー・ジャパン Anker 535 Power Bank（PowerCore 20000） 2022年12月27日 ロア・インターナショナル HyperJuice 130W USB C バッテリーパック 2022年11月21日 ベイシア電器 ACアダプタ内蔵モバイルバッテリー 2021年12月1日 ヒロ・コーポレーション リチウム電池内蔵充電器 2021年10月1日 アベル リチウム充電器(3000mAh) ポータブルバッテリー(アベルブランド) 2021年7月2日 ポケモン モンスターボール モバイルバッテリー Anker 10000mAh 2020年9月18日 メテックス EVERBright ソーラーパワーバンク