元GMが指摘するドジャースの“特権”「別次元だ」ぜいたく税だけで16球団の総年俸超え「ミスも資金力でカバー可能」

かつてレッズやナショナルズでGMを務めていたジム・ボウデン氏は、現地時間12月11日、米スポーツメディア『The Athletic』に記事を掲載。その中でドジャースの支配的な地位に触れ、「今や巨大市場の他球団から一線を画している」と評した。

大谷翔平や山本由伸、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンなど、多くのスター選手を擁しているドジャース。今オフもメッツからフリーエージェント（FA）となっていたエドウィン・ディアスを3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で獲得するなど、豪華な戦力補強が止まらない。

これを踏まえたボウデン氏は、「ワールド・ドジャースと改名すべきだ」「もう完全に別次元」などと反応。「ぜいたく税だけで16球団の総年俸を上回っている。現時点でおそらく、史上最も成功したスポーツフランチャイズだ」とその圧倒的な資金力を強調している。

また、アンドリュー・フリードマン編成本部長に対しても、「地球上で最も賢明な幹部の一人」と絶賛。「上から下まで賢明な決断を下すだけでなく、他のどのチームよりも豊富な資金力があり、それを惜しみなく使う」と続け、ドジャースの“特権”を次のように説明していた。