「夕飯を作りたくない時、子どもとの外食に使える」46歳女性が買ってよかった株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（50歳）、長男（15歳）、長女（10歳）
居住地：愛知県
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：800万円
現預金：1000万円、リスク資産：500万円
▼リスク資産内訳
・日本株：500万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、すかいらーく＜3197＞だそう。
優待の内容は「ガストなどで使える株主優待券（電子チケット）」。「夕飯を作りたくないという時に、子どもたちとちょっとした外食に使える」ため重宝しているといいます。
割引券は「持ち帰りにも利用できるし、気軽にガスト、豪華にしゃぶ葉やステーキなどのお店もたくさんあって使い勝手が最高」で買ってよかったとあります。
すかいらーく以外では、日本マクドナルドホールディングス＜2702＞は「子どもの夏休みなどのお昼に、自分で食べに行ってもらって、時間もお金も節約できる」点で気に入っているといいます。
株主優待の魅力について「日常生活に余裕が生まれる」と語る投稿者。
一方で、「突然の優待廃止で、株価も下がるとダブルパンチになる」デメリットも感じているそう。
今後購入を考えている優待銘柄は「モスフードサービス＜8153＞もいいな」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
