きょうも北日本や東日本で真冬のような寒さになりそうです。週明けにかけては天気がめまぐるしく変わります。関東はきょうが寒さのピークで、あすは久しぶりにまとまった雨が降る見込みです。週明けにかけては北陸から北を中心に再び、冬の嵐になるおそれがあります。

きょう、日本付近は冬型の気圧配置が緩んで、高気圧に覆われるでしょう。北陸から北の雪や雨は一旦止んで、昼間は広い範囲で穏やかな天気です。ただ、長続きせず、あすにかけて西から前線や低気圧が進んできます。この低気圧は急速に発達しそうです。乾燥で火災が相次いでいる関東も約1か月ぶりにまとまった雨が降って、空気が潤いそうですが、週明けにかけて再び、北陸から北を中心に大荒れの天気になるおそれがあります。

きょうの朝には北陸から北の雨も小康状態になるでしょう。ただ、昼頃には九州で雨が降り始め、本降りになるところもありそうです。夜には中国地方、関東まで天気が崩れる見込みです。関東は降り始めは八王子など南部の山沿い、内陸の平地でも雪のまじるところがありそうです。都心も雪がまじって、初雪の便りが続く可能性があります。ただ、あすの朝にかけては雪が雨に変わる見通しで、積もることはないでしょう。ただ、冷たい雨になり、沿岸部を中心に強まるかもしれません。東北は内陸の平地も湿った雪が降り、強まる所があるでしょう。あす昼頃には北海道でも雪が降り始め、強い地震が続いている地域でも湿った雪や本降りの雨になってきそうです。週明けにかけては北陸から北で瞬間的に35メートルの台風並みの暴風が吹き荒れ、猛吹雪や大雪になるところがある見込みです。交通機関が乱れるおそれもあります。情報にご注意ください。

きょうは、西から天気が下り坂ですが、昼間は中国地方や四国から関東を中心に晴れるでしょう。関東を中心に空気が乾燥していて、東京はきょうで9日連続で乾燥注意報が発表されています。引き続き、火の元にはご注意ください。

最高気温は、北陸から北できのうより3℃前後低くなりますが、それでも真冬並みの寒さです。青森の八戸は2℃にとどまるでしょう。東海や関東は寒さのピークになるところが多くなりそうです。名古屋や東京は9℃と、東京は今季初めて10℃に届かない予想です。冷たい風は弱まりますが、引き続き、万全の防寒対策が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：0℃ 釧路：0℃

青森 ：2℃ 盛岡：2℃

仙台 ：6℃ 新潟：6℃

長野 ：5℃ 金沢：9℃

名古屋：9℃ 東京：9℃

大阪 ：11℃ 岡山：10℃

広島 ：11℃ 松江：12℃

高知 ：14℃ 福岡：12℃

鹿児島：17℃ 那覇：25℃