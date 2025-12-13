「支えきれてる？」BLACKPINK・ジェニー、胸元あらわな“コルセット風衣装”に視線釘付け【PHOTO】

BLACKPINK・ジェニーが、“ワールドクラス”の存在感を放った。

【写真】「全部見えてる…」ジェニー、の“限界ギリギリショット”

ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新。「Always a good time with you Philippines」と綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、11月22日・23日にフィリピン・マニラで開催された「BLACKPINK WORLD TOUR in Manila」のバックステージで撮影されたオフショットだ。

写真の中には、真っ赤なステージ衣装を身にまとったジェニーの姿が収められている。胸元が大胆に開いたコルセット風のトップスは、しなやかなデコルテラインや引き締まったシルエットを際立たせている。

艶やかな黒髪に映える鮮烈なレッドカラーの衣装が、ジェニー特有のカリスマ性をより強調し、思わず目を奪われるオーラを放っている。

投稿を見たファンからは「パーフェクト！」「赤がこんなに似合う人いない」「支え切れてる？」「オーラが別格」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジェニーInstagram）

なお、ジェニーが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を開催中。世界各地のファンと交流を続けており、来年1月16日〜18日には東京ドームで公演を行う予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。