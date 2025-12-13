ヤクルト・石川雅規投手（４５）が１２日、都内で契約更改に臨み、８００万円減の３２００万円でサイン。公称１６７センチの左腕は「身長が１７０センチあったんですよ」と驚きの事実を明かした。

２勝４敗に終わった２４年目。減俸にも「契約していただいたので、また一つスイッチが入った」と切り替え、来季の一文字として記したのは「成」。「成功、成長の成。野球選手としても人としても成長したい」と掲げたが、肉体面でも成長していた。「健康診断で身長が伸びてたので、成長してるなと。１７０センチあったんですよ。うれしかったですね」。喜びを口にしたが、公称１６７センチは変えないつもりだ。

四半世紀近い野球人生を「めっちゃ一瞬ですね」と振り返る。２５年目の来季、目標はいくつもある。残り１２勝の通算２００勝、６年ぶり１０度目の開幕投手、ＤＨ制導入前最後の１年でのプロ１号…。「開幕投手を目指して頑張りたいと思うし、２００勝を超えた景色を見てみたいですね。ボロボロになるまで投げ続けたい」。１月で４６歳を迎える“小さな巨人”はまだまだ大きくなっていく。（秋本 正己）