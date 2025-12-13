ラクスルがゴールドマンサックスと1200億円MBOの衝撃…2026年日本企業「非上場化ラッシュ」の可能性

異例のMBO

ネット印刷のラクスル（4384）が米ゴールドマンサックス（GS）をスポンサーとし、総額1200億円でMBO（マネジメント・バイアウト）を実施することが、12月11日付で発表された。GSが設置したファンドの公開買い付け（TOB）価格は１株1710円。11日終値1226円だった株価は買いが殺到し、1526円のストップ高の水準で買い気配、年初来高値を更新する勢いだ（執筆時点）。

今回のMBOをもって株式は非公開化、企業は非上場化を果たすことになる。ラクスルは2018年5月に東証一部（現プライム市場）に上場、時価総額は728億円。2021年11月に3520年の上場来高値をつけた後、株価は一時724円まで下落。1710円というTOB価格に株ホルダーからは悲喜こもごもが漏れるとともに、市場関係者には大きな衝撃が走った。

「同社の永見世央社長と創業者の松本恭攝会長が保有株を取得し、ファンドが50%、両氏が計50%の議決権を握る方針です。通常のMBOは出資したファンドがすべてを握り、企業を飲み込む形になりますが、今後もラクスルの舵取りを現経営陣にある程度委ねる決断をしたわけです。ファンドと企業の関係としては異例であり、裏を返せばGSが同社の成長性を相当見込んでいるということにもなります」（経済ジャーナリスト）

ラクスルは名刺や販促チラシなどを格安でネット印刷できるサービスとして多くの利用者を集めてきた。工場の印刷機の非稼働時間を活用してコストを削減、発注→制作のフローを効率化し「早く、安く、簡単に」ユーザーに届くようなプラットフォームを開発。イノベーションの起こりにくいとされてきた業界に新風を巻き起こした。

「同社は印刷事業を起点に、法人向けのオフィスサプライECを展開。また2022年にダンボールワンを買収合併しダンボール・梱包材専門通販ECサイト売上高シェアNo.1を獲得しています。ラクスルが強みにしているのは、日本の99.8%を占める中小企業の強力な顧客基盤。AIやDXが進んでも、オフィスの消耗品や物流で必須なダンボールの需要が急激に低下する可能性は低く、そこに新たな仕組みを導入することで、強いシェアを得ている」（前出・経済ジャーナリスト）

上場とは何かが問われる

では、今回のMBOにはどのようなメリットがあると考えられるのか。11日に発表された「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」には、〈ゴールドマン・サックスが培った当社グループが属する業界知見、グローバルネットワーク、各投資先企業の現経営陣との強いリレーションを活かすこと〉を含め、さらなる企業価値の向上を見込むと記されている。

「ダンボールワンの例をはじめ、ラクスルは積極的なM&Aにより新規領域の開拓や顧客創出に力を入れています。『中長期的には、印刷や広告の周辺領域にとどまらず、さらに多くの業界をアップデートしてまいります』とサイトにも書かれているとおり、今後はM&Aにより力を入れて事業拡大を狙う可能性が高い。

特に顧客基盤が中小企業ですから、これから代替わりや後継者の問題に悩む企業も増えてくるはず。積極的な買収を行うために、GSのネットワークとノウハウが重要だと考えたとみられます」（市場アナリスト）

また、株式の非公開化によって、上場維持やIRに割くコストやリソースも削減につながる。「物いう株主」の存在、株価下落の懸念や増配のプレッシャーに脅かされることなく、「自由に」経営できる側面もあるのだろう。

「今回のMBOで市場関係者が注目しているのは、2026年に日本企業の『非上場化ラッシュ」が進むかどうか、ということです。本来は知名度や資金力を高め、より会社を大きくするために上場を目指していたはずが、それを不要、自前で用意できると判断する経営者が増えれば、この流れは加速していくでしょう」（前出・経済ジャーナリスト）

「上場とは何か」、2026年は市場のあり方が問われる一年になるかもしれない。

2000億円をかき集めた「みんなで大家さん」万策尽きて破綻寸前…国家賠償求める動きも