キング醸造の国産ブランド果実100%のリキュール｢HiNODE｣を使ってアレンジしてみた

キング醸造のリキュールブランド｢HiNODE｣シリーズから、ブランド果実を使用したプチ贅沢なリキュールが発売されています。ロックでそのまま飲むこともできますし、炭酸で割ったりなどアレンジも楽しめます。今回は実際に、4種類のリキュールを飲んでみました。様々なアレンジも試してみたので、ぜひ参考にしてみてください。

リキュールブランド｢HiNODE｣

今回紹介するリキュールは、ブランド果実を使用したリキュールなのでプチ贅沢な気分がお家で簡単に味わえます。4種類ともアルコール度数は7度、容量は900mlです。

全4種類をいろんな飲み方のアレンジで試してみたので紹介します。

アレンジレシピ①そのまま飲んでみた

｢HiNODEシャインマスカットのお酒｣は、長野県産シャインマスカットが100％使用されています。ロックで飲んでみました。シャインマスカットの瑞々しい爽やかな味わいが口の中に広がり、ご褒美タイムにぴったりな1杯に。

アレンジレシピ②炭酸で割ってみた

｢HiNODE 白桃｣は、山梨県産白桃果汁を100％使用されています。炭酸(本品2:炭酸1)で割るアレンジで飲んでみました。白桃の甘い香りが特徴のお酒は、飲みやすいと感じました。

アレンジレシピ③フルーツをいれてみた

｢HiNODE あまおう®のお酒｣は、福岡県産あまおう果汁が100％使用されています。お水で割った後に、いちごをいれて混ぜてみました。苺の甘酸っぱさと華やかなみためで、特別な日にドリンクにおすすめです。

アレンジレシピ④フルーツをトッピングしてみた

｢HiNODE 清見とせとかみかんのお酒｣は、愛媛県産せとかが100％使用されています。芳醇な香りとまろやかな甘みが特徴の愛媛県産｢清見｣と濃厚でとろけるような甘みが特徴の愛媛県産「せとか」を100％使用した至福のリキュールです。

オレンジをグラスにトッピングして飲んでみました。ちょっぴり優雅な気分で楽しめました。

いかがでしたか。4種類のリキュールを違うアレンジで試してみました。それぞれのアレンジは違う味のリキュールにも試せるので、アレンジ方法はたくさんあります。

国産ブランド果実の果汁を 100％使った、ジューシーでフルーティな味わいで、ちょっぴり贅沢な家飲みをぜひ試してみてくださいね。

取材協力/キング醸造