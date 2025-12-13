大分市佐賀関の大規模火災で、県警は被災家屋への空き巣や、復興に向けた工事に関する悪質商法に警戒するよう呼びかけている。今のところ被害は確認されていないが、各地の災害では盗難や、法外な価格での契約などの事例が発生した。県警は被災地区を24時間体制でパトロールするとともに、啓発チラシを配布して注意を促す。

11日の定例記者会見で県警幹部が説明した。それによると、県警はパトロールのほか、被災集落の入り口付近での駐留警戒を続ける。「怪しいと思ったら相談を」と呼びかけるチラシを作成。警察官が避難所で直接住民に声をかけ、防犯を求めている。

被災者からは、焼失した運転免許の再交付についての相談が相次いだ。避難所に臨時の窓口を設け、手数料を全額免除する対応を取ったという。

県警は11月18日の火災発生直後から延べ2千人を投入。当初は避難誘導と交通規制に当たり、消防隊と協力し一軒一軒に声かけして回った。火の手が強くなると、集落の公民館からより安全な避難所まで被災者を車両で運んだ。この間、県警のヘリコプターも上空からリアルタイムで映像を県に提供した。

幡野徹本部長は「事態の推移に合わせ、今後も警察としてやるべきことをしっかりとやっていきたい」と語った。（中野剛史）