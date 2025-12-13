水俣病で犠牲となった全ての生命を慰めようと、水俣病被害者や支援者らでつくる「本願の会」（浜元二徳代表）は今秋、熊本県水俣市明神町の水俣湾埋め立て地親水護岸で集会を開き、会員らが手彫りした鎮魂の石像「魂石（たましいいし）」5体を新たに安置した。1994年から続けており、計65体となった。

同会は「苦海浄土」で知られ、2018年に亡くなった小説家の石牟礼道子さんらを中心に活動してきた。9月13日夜に「水俣が私に問う日」と題した集会があり、会員ら約70人が参加。石牟礼さんが書き下ろし、04年に同じ場所で奉納された新作能「不知火」の短縮版をスクリーンで鑑賞した。

認定患者の緒方正実さん（67）＝同市＝は、こけしをモチーフに「祈」の文字を刻んだ魂石を安置した。「13年間、コツコツ彫ってきた。二度と水俣病のような悲惨な公害を世界で繰り返してほしくないとの願いを込めた」と話した。

水俣病被害者との交流を続ける環境省職員、清家裕さん（43）は、4年かけて地蔵を彫り上げた。「石像を彫りながら立場を越えて、語り合う機会をつくっていただいたことは、ありがたかった」と話した。（古川剛光）