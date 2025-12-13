大分県日田市の日田、日田三隈の両高校のボート部が、日田温泉街の横を流れる三隈川で練習を始めた。普段練習している夜明ダム（同市、福岡県うきは市）のダム湖が水力発電所の施設更新工事で水位が下がって使えないためだ。三隈川での練習はコースが短いなど制約が多いが、両校とも来年3月に浜松市で開催される全国選抜大会に向け、練習に励んでいる。

両校のボート部は今年11月に熊本県菊池市であった九州大会に出場し、日田高は舵手（だしゅ）付きクォドルプル（こぎ手4人＋かじ取り1人）で男女それぞれのチームが、日田三隈高はシングルスカル（1人乗り）で2選手が選抜大会の出場権を獲得した。

夜明ダムは九州電力の発電用のダム。稼働から約70年が過ぎ、水車、発電機の取り換えなどの工事を行っている。工事のため11月下旬には通常より水位が8メートル下がった。再び上がるのは来年3月中旬の予定。

三隈川での練習は11月22日にスタートした。ダム湖にはある使い勝手のいい艇庫や桟橋が三隈川にはなく、準備に時間がかかる。競技の距離は2千メートルだが、ここでは300メートルしかコースがとれない。それでも日田高の顧問、小川尚志さん（55）は「感覚を忘れないために乗れる機会を生かしたい」と話す。

日田高の笹倉煌大さん（2年）は「2千メートルをノンストップでこぐのと違って300メートルでターンするので、もう終わりという感じ」。東碧人さん（同）は「持久力のトレーニングというより、スプリントの感覚」。戸惑いながらも懸命に汗を流している。

三隈川での練習には期待もある。多くの人に見てもらい、ボート競技を広く知ってほしい。特に日田高は1年生部員が少ない。子どもたちが目にすることで、将来の入部希望者の掘り起こしにつなげたい−。そんな思いが、部員たちを突き動かしている。

次の練習は13、14日で、午前9時からの予定。（菊地俊哉）