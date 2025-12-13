8月の記録的大雨で被災したイ草生産者の復旧・復興を支援しようと、自身も生産者の中山貴之さん（38）と妻の美穂さん（39）＝熊本県八代市三江湖町＝が同市役所を訪れ、小野泰輔市長にクラウドファンディング（CF）で集めた寄付金約875万円の目録を贈った。

八代地域は国内のイ草生産量の9割を占めるが、記録的大雨で農家の大半が被災。水没するなどしたイ草関連の農機具の被害が市内で880台（約13億3千万円）に上るなど、危機的な状況となっている。

中山さんが農家の仲間たちの被災状況を自身の交流サイト（SNS）に投稿すると、全国のフォロワーから「日本の畳文化を残すためにCFを立ち上げてほしい」とのメッセージが多数寄せられ、9月5日に募集をスタート。10月末まで募り、1776人から945万2300円が寄せられた。CFサイトの手数料など必要経費を除いた全額を市に寄付した。

市役所を訪問したのは3日。中山さんは「八代は国内最後のイ草産地。畳文化をみんなで手を取り合って残していきたい」と話した。小野市長は「若い生産者や寄付者らの意向を踏まえ、イ草農家のためになる支援をしたい」と感謝した。（古川剛光）