¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¾¾ÉÍ¸®¤ÎÄ¹Ê½½¤Éü´°Î»¡¡¤¯¤®»È¤ï¤º¡¢»ñºàºÆÍøÍÑ¡¡È¬Âå»Ô
¡¡·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔËÌ¤Î´ÝÄ®¤Î¹ñ»ØÄêÌ¾¾¡¡Ö¾¾ÉÍ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ò¤ó¡Ë¸®¡×¤ÎÉßÃÏÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëÄ¹Ê½¡Ê¹â¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¹¤µÌó32¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÊÝÂ¸½¤Éü¹©»ö¤¬¤³¤Î¤Û¤É´°Î»¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Î¼ùÌÚ¤ÎÀ®Ä¹¤äÂæÉ÷¤ÎÈï³²¤Î±Æ¶Á¤ÇºÒ³²»þ¤ËÊâÆ»Â¦¤ËÅÝ²õ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºòÇ¯5·î¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤óÁ´¤Æ²òÂÎ¤¹¤ë¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ÉÍ¸®¤Ï¡¢·§ËÜÈÍ¼çºÙÀî»á¤ÎÉ®Æ¬²ÈÏ·¤ÇÈ¬Âå¾ë¼ç¤Î¾¾°æÄ¾Ç·¤¬1688Ç¯¤ËÊì¤Î¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤¿¸æÃã²°¡£´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¹Ê½¤Ï¤·¤Ã¤¯¤¤ÅÉ¤ê¤Ç¡¢¸Å¤¤ÌÚºà¤ä²°º¬´¤¡¢ÊÉÅÚ¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤¯¤®¤ò»È¤ï¤º¡¢¤¯¤µ¤Ó¤Ç»ß¤á¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¹©Ë¡¤òÍÑ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤ë²°Éß¤Î¾²²¼¿»¿åÈï³²¤ÎÉüµì¹©»ö¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó6ÀéËü±ß¡£¤¦¤ÁÌó4ÀéËü±ß¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿1500Ëü±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£»Ä¤ëÈñÍÑ¤Ï¹ñ¡¢¸©¡¢»Ô¤ÎÊä½õ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3Æü¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¿À»ö¤ÈÆâÍ÷²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¾°æ²È14ÂåÅö¼ç¤Î¾¾°æ°ªÇ·¡Ê¤ß¤Á¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Ï¡ÖÈ¬Âå½Ð¿È¤Î´óÉÕ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¡Ê¾¾ÉÍ¸®¤Ï¡Ë»Ò¤É¤â¤Îº¢Í·¤ó¤À¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡¢¹ñ¤ÎÊõ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë
