国内で生産された紅茶の飲み比べができる「全国地紅茶サミット」（実行委員会主催）が6、7日、長崎県対馬市上対馬町の上対馬総合センターで開かれた。韓国の生産者もブースを並べ、愛好家たちが紅茶の味や香りを楽しんだ。

サミットは、地場紅茶や産地の振興を目的に毎年全国各地で開催。22回目となる今年は初めて県内で開かれ、九州をはじめ新潟、愛知、奈良などの国内18業者と韓国の2業者がブースを構えた。ティーカップ（有料）などを片手に、生産者らが振る舞う入れたての紅茶を試飲し、好みの商品を買い求めた。

会場を訪れた京都市の会社員で、日本茶アドバイザーでもある門田志乃さん（43）は「九州各地のものが試飲できたので勉強になった。対馬産の紅茶は京都のイベント会場でも口にしたことがあるが、対馬の水で入れた紅茶の味はまた格別でしっくりくる」と笑顔を見せた。

実行委員長を務め、対馬市で紅茶を生産・販売する「つしま大石農園」（同市上県町）の大石裕二郎代表（44）は「フランスからはバイヤーが来た。和紅茶の多くは日本各地の田舎で生産されており、そのよさを海外にも伝えていきたい」と話した。（平江望）