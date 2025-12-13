戦後80年の節目に、安全保障について考えるシンポジウムが11日、長崎市尾上町の出島メッセ長崎であった。日本弁護士連合会主催。長崎大核兵器廃絶研究センターの河合公明教授が「核抑止論」をテーマに講演し、「核による抑止が失敗して実際に核兵器が使用されたとき、どんな影響があるのかという現実的な問題を十分に議論するべきだ」と話した。

河合教授は核抑止論について、核兵器という壊滅的な影響を及ぼす兵器が使用される可能性を相手に認識させることで、行動を思いとどまらせる仕組みと説明した上で、「核兵器の使用の可能性を前提に成り立つ」と指摘した。

さらに、もし使用されれば一般市民に大きな犠牲が生まれることは広島や長崎の経験から明らかであり、「核抑止＝安全保障と言えるのか。核廃絶を求める立場は感情や理想論ではなく、最も現実的な考え方だ」と訴えた。

大会では第28代高校生平和大使の2人による活動の説明や、今夏の国連欧州本部訪問の報告も行われ、長崎日大高2年の芮序知（イェソジ）さん（17）は「スイス派遣で多くの人と話した。自分の意見を伝え相手の話にも耳を傾けるという、対等な立場での対話の大切さを実感した」と話した。（高平路子）