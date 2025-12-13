長崎市の被爆者4団体は12日、市内で共同会見を開き、高市早苗政権が検討している「非核三原則の見直し」について撤回を求めるとともに、三原則の法制化を訴えるアピール文を発表した。見直しを巡っては、各団体がそれぞれ声明文を出したり集会を開いたりしてきた。共同会見の意義について、出席者は「核兵器を二度と使わせないという、すべての被爆者の思いを伝える必要がある」と強調した。

出席したのは4団体のトップで「長崎原爆被災者協議会（長崎被災協）」の田中重光会長（85）▽「県被爆者手帳友の会」の朝長万左男会長（82）▽「県平和運動センター被爆者連絡協議会」の川副忠子議長（81）▽「長崎原爆遺族会」の本田魂会長（81）。

読み上げられたアピール文では、今回の見直しを巡る動きは「被爆者の核廃絶を求める姿とは相いれない」と批判し撤回を求めた。さらに政府が、三原則が日本の「国是」であることを理由に法制化の必要はないとしてきたことについて反発し、法制化実現を強く求めている。

田中会長は「（非核三原則を）見直せば、日本がいつでも戦争ができる国になってしまう。再び被爆者を作らないという私たちの大きな願いに真っ向から反することだ」と訴えた。

アピール文は、今月14日に長崎市の平和祈念像前で開く集会で採択し、首相官邸のホームページに投稿する予定。（貞松保範）