佐賀県産ノリの最高級ブランド「佐賀海苔（のり）有明海一番」を選ぶ食味検査が12日、佐賀市の県有明海漁協で行われ、51本（1本3500枚）が認定された。秋芽ノリでの認定は2年ぶり。

有明海一番は、県と県漁協が2007年度から始めたブランドで、初摘みのノリのうち、色やツヤ、タンパク質含有量、香り、柔らかさなど厳しい基準を満たす必要がある。「1万枚に3枚ほど」とされてきたが、「現在はより希少になっているとみられる」（担当者）。

漁協によると、今年は県内の各支所から審美検査を通過した秋芽ノリ331本が提出され、柔らかさとタンパク質含有量の検査を経て51本に絞られた。最終審査の食味検査では、買い付け業者や料理人など6人の検査員が基準のノリと食べ比べながら、うまみや香り、口溶けを吟味し、51本全てが認定された。

検査員を務めた県内の大手ノリ商社「サン海苔（のり）」（佐賀市）の松尾修社長は「今年は良いノリ満開。どれも柔らかくとろけて、食べるとうまみが出る。やっぱり佐賀だなと思った」と語った。

昨年は少雨による栄養塩不足などを背景に、秋芽ノリと冷凍網ノリともに1年を通じて認定がなかった。県漁協の中島光参事は「栄養塩は豊富ではなく予断を許さない海況だが（生産量と生産額で）日本一奪還を目指したい」と話した。（松本紗菜子）