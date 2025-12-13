不登校の児童生徒が12年連続で増えている。深刻に受け止め、学校教育全体の課題を見つめ直したい。

文部科学省が公表した2024年度の調査によると、国公私立の小中学校で病気や経済的理由を除き年間30日以上欠席した児童生徒は、過去最多の35万3970人だった。26人に1人の割合だ。

増加率は2・2％で前年度より下がったとはいえ、歯止めがかからない状態は変わっていない。欠席が30日未満で、不登校に近い児童生徒も数多くいるとみられる。

背景として「無理に登校させなくていい」という考えが社会に広がったことが挙げられる。17年に施行された教育機会確保法が浸透し、学校以外にも学べる場が増えた影響もあるようだ。

不登校の児童生徒への対応で、まず大切なのは居場所づくりだ。近年は学校生活への復帰を支援しようと、自治体が学校の内外に教育支援センター（適応指導教室）を設置している。

児童生徒に応じ、授業時間や科目を柔軟に編成できる学びの多様化学校（不登校特例校）も少しずつ増えてきた。学校との連携でフリースクールを出席扱いとする対策も進んでいる。

教育を受ける権利を保障するために、児童生徒の選択肢を拡充したい。

不登校の理由は一人一人異なる。学校生活や友人関係、家庭の事情など複数の要因が重なる場合もあり、専門家は「本人でもはっきりしないケースが多い」と指摘する。

文科省の調査で気になるのは、小中高校などが認知したいじめが、24年度に過去最多の76万9022件に上ったことだ。身体的被害や長期欠席につながる重大事態は1405件を数える。

いじめは学校を避ける要因になりかねない。いじめのない学校をつくることも不登校の対策になる。

不登校は児童生徒だけに原因があるわけではない。大人の問題にも目を向けたい。

いじめの場合、教員が早期に把握できれば不登校にならない可能性もある。小さなSOSのサインを見逃すと、適切な対応はできない。

だが教員は多忙で、児童生徒に向き合う時間が十分に取れない窮状に苦しむ。

教員の増員と働き方の見直しは、児童生徒が安心して登校できる環境づくりに不可欠だ。複数担任制の導入など、児童生徒にきめ細かく関われる態勢づくりにも工夫が求められる。

過度な学力競争は児童生徒の心身に負担をもたらす。教科書のページ数は20年ほど前と比べ、小学校で3倍近く、中学校で2倍近く増えた。改定作業中の次期学習指導要領で絞り込むべきだ。

余裕のない学校現場のひずみが、不登校の増加として顕在化している。あらゆる観点から学校教育の改善に取り組んでほしい。