日本高野連は12日、第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。中国地区では秋季県大会3位で46年ぶりの中国大会出場を果たした山口鴻城が選出された。同校のユニホームは甲子園出場の常連だった大阪・PL学園そっくりで、選出されれば話題を集めそうだ。21世紀枠2校を含む出場32校は、来年1月30日の選考委員会で決定する。

山口鴻城が大正、昭和、平成、そして令和と甲子園4元号出場に一歩前進した。秋の山口大会で3位と躍進して、中国大会に46年ぶりに出場。初戦で倉敷商に敗れたが、力は証明した。21世紀枠の中国地区の候補に選出された一報を受け、田村智監督は「自分たちの力だけじゃなくて、先輩や地域の人たちの力があったから。そういうことを大切にしていこう」と選手たちに伝えた。

あの名門にそっくりのユニホームが来春に聖地で躍動するかもしれない。甲子園で春夏通算日本一7度のPL学園（大阪）のそれがモチーフだ。昨年1月に桑田、清原の「KKコンビ」の1学年先輩で84年春、夏に主将として準優勝に貢献した清水孝悦氏が総監督に就任。今春には同じくPL学園出身で横浜で活躍した田中一徳部長も加わった。4番を打つ捕手の西村太陽（1年）は「PLという大きな力が入っていると思う。もし甲子園に出られたら力を出し切りたい」と目を輝かせた。

地域への貢献も評価された。近隣の小学校や中学校であいさつ運動を定期的に実施している。昨年には山口県警察本部から感謝状を送られた。未経験者への野球教室で普及活動にも励んでいる。西村は「地域の方の支えがあったから。継続していきたい」と力を込めた。

現在は毎日10キロの走り込みで下半身を中心に鍛えている。過去の甲子園出場は全て夏の大会だった。選抜初出場の吉報が届くことを信じ、より一層練習に力が入りそうだ。 （杉浦 友樹）

▽21世紀枠 甲子園への出場機会を広げるために01年の第73回選抜大会から導入。練習環境などのハンデ克服や地域貢献など戦力以外の要素も加味する。秋季都道府県大会16強（加盟129校以上の場合は32強）以上を条件に、全国9地区から1校ずつ候補として推薦し、2校が甲子園に出場。08〜23年は3校（13、21年は4校）が出ていたが24年から再び2校となった。最高成績は01年宜野座（沖縄）と09年利府（宮城）の4強。