¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÌÀ³ØÂç¡¦¹â¶¶ÊâÌ´¤¬»³¾å¤ê¤Ë°ÕÍß¡¡¡Ö¤¼¤Ò¤³¤³¤Ç°ìÈ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ÌÀ¼£³Ø±¡Âç¤Î¹â¶¶ÊâÌ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬à»³¾å¤êá¤Ç¤Î¾¡Éé¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤¬£±£²Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç½é¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÎºßÀÒ¤¹¤ëÌÀ³ØÂçÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ï¡¢£±£°·î¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ï£²£²°Ì¡£º£Ç¯ÁÏÉô£±£°£±Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£³ØÀ¸Ï¢¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£³¿Í¤¬È¢º¬Ï©¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ïºë¶Ì¡¦¾¾»³¹â»þÂå¡¢£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤Ï£±£µÊ¬£²£°ÉÃ¤Ç¡¢¸©¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£±£´Ê¬Âæ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÎ¦¾å¤Ï¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂè°ì»ÖË¾¹»¤ËÍî¤Á¤Æº£¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ¤ê¡¢ÆþÉôÀ©¸Â¤â¤Ê¤¯¡Ø´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï´¿·Þ¡Ù¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç£´Ç¯´Ö¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¡×¤ÈºÆ¤ÓÎ¦¾å¤ÎÆ»¤Ø¡£
¡¡£±Ç¯»þ¤Î²Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç³ØÆâ£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ÎÅ¬À¤ò´¶¤¸»Ï¤á¡¢È¢º¬¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£È¢º¬¤Î°Õ¼±¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯£²·î¤Î¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¼«¸ÊµÏ¿¤Î£±»þ´Ö£³Ê¬£±£¹ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡Ö£µ¶è¤Î»³¾å¤ê¤ò¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÌÜÉ¸¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ö£·£²Ê¬È¾¤Ç¡¢¶è´Ö£±·å½ç°Ì¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡££µ¶è¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¡Ö°ì¿Í¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÁö¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢£²¶è¤Î¤è¤¦¤Ë¶¥¤ê¹ç¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÄê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤º¤Ã¤È¾å¤êÂ³¤±¤ëÊý¤¬Å¬À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£È¢º¬¤Ï»³¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÀäÂÐ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¶è´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç²÷Áö¤¹¤ì¤ÐÂç¶âÀ±¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÌ¾Á°¤ò½Ð¤»¤ë¡£¤¼¤Ò¤³¤³¤Ç°ìÈ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò¤®¤é¤Ä¤«¤»¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£