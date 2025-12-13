¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤Î¶å½£¾ì½êÀé½©³ÚµÙ¾ì¤ÏÀ§¤«Èó¤«¡©¡¡²é²ç´Ý»á¤ÏÃÇ¸À¡ÖÀµ²ò¡£¥Ø¥¿¤·¤¿¤é°úÂà¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ¾®·ë²é²ç´Ý»á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¥¬¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤ÇµÙ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê½ªÈ×¤Ëº¸¸ªº¿´ØÀá¤òÃ¦±±¡£¼«¿È¤âÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿Àé½©³Ú¤òµÙ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÀ±¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤È¤Î·ë¤Ó¤ÎÂç°ìÈÖ¤¬à¾ÃÌÇá¡£Æ±¤¸¤¯À±¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢£Î£È£Ë¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç¤Ï²òÀâ¼Ô¤ÎÉñ¤Î³¤½¨Ê¿»á¡Ê¸µ¾®·ë¡Ë¤¬¡Ö»ä¤¬Âç¤ÎÎ¤¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢²é²ç´Ý»á¤Ï¡ÖÃ¦±±¤ÏÀÞ¤ì¤ë¡Ê¹üÀÞ¡Ë¤è¤ê¥¿¥Á¤¬°¤¤¡£Ã¦±±¤¹¤ë¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤â¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³°¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸ª¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»Ø¤È¤«¼ê¼ó¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¸Ç¤á¤Æ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ª¤Ï¥¿¥Á¤¬°¤¤¡£·Î¸Å¤¹¤ë»þ¤â¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤â³°¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¼ê½Ñ¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢½õ¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤ÎÉé½ý¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬Àé½©³Ú¤òµÙ¾ì¤·¤¿ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËÍÅª¤Ë¤ÏÀµ²ò¤Ç¤¹¤Í¡£³°¤ì¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤â¤¦°ì²ó¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥¿¤·¤¿¤é°úÂà¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µ©Àª¤ÎÎ¤´Ø¤â²£¹Ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¿·²£¹Ë¤Î¾ì½ê¤Çº¸Âç¶»¶Ú¤Ê¤É¤òÉé½ý¡Ë¡£¤Ä¤é¤µ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Ç¿µ½Å¤ËÂÎ¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÙ¤ó¤ÇÀµ²ò¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£