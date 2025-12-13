「冬野菜で好きなのは？」＜回答数37,169票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第382回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「冬野菜で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「冬野菜で好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
冬野菜のカレーピクルス
【材料】（2人分）
カリフラワー 1/4株
大根 4cm
レンコン 4cm
<ピクルス液>
米酢 200ml
水 100ml
きび砂糖 30~50g
カレー粉 6g
塩 小さじ 2
ローリエ 1枚
赤唐辛子 1本
【作り方】
1、カリフラワーは小房に分ける。大根は皮付きのままキレイに水洗いし、繊維に沿って1.5cm角の拍子木切りにする。レンコンは皮付きのままキレイに水洗いし、幅5mmの輪切りにする。
2、＜ピクルス液＞の材料を鍋に入れ、火にかけ、ひと煮たちしたら火を止める。
3、熱湯に(1)を入れ、30〜40秒ほどゆでる。ザルに上げ、密封できる保存容器に詰める。
4、＜ピクルス液＞を注ぎ入れ、保存容器の蓋を閉める。粗熱が取れたら冷蔵庫に入れ、漬け込む。
1日以上漬け込むと、より美味しく仕上がります。
【このレシピのポイント・コツ】
歯応えが残るよう、野菜は大きめにカットしましょう。
さっと湯がくことで、表面を殺菌しつつ、味を染み込ませやすくします。
(E・レシピ編集部)
