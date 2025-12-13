スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「冬野菜で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「冬野菜で好きなのは？」

・「冬野菜で好きなのは？」の結果は…


・1位 … 白菜 45%
・2位 大根 38%
・3位 ほうれん草 11%
・4位 カリフラワー 5%

※小数点以下四捨五入

37,169票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

冬野菜のカレーピクルス


【材料】（2人分）

カリフラワー 1/4株
大根 4cm
レンコン 4cm
<ピクルス液>
  米酢 200ml
  水 100ml
  きび砂糖 30~50g
  カレー粉 6g
  塩 小さじ 2
  ローリエ 1枚
  赤唐辛子 1本

【作り方】

1、カリフラワーは小房に分ける。大根は皮付きのままキレイに水洗いし、繊維に沿って1.5cm角の拍子木切りにする。レンコンは皮付きのままキレイに水洗いし、幅5mmの輪切りにする。



2、＜ピクルス液＞の材料を鍋に入れ、火にかけ、ひと煮たちしたら火を止める。



3、熱湯に(1)を入れ、30〜40秒ほどゆでる。ザルに上げ、密封できる保存容器に詰める。



4、＜ピクルス液＞を注ぎ入れ、保存容器の蓋を閉める。粗熱が取れたら冷蔵庫に入れ、漬け込む。

1日以上漬け込むと、より美味しく仕上がります。



【このレシピのポイント・コツ】

歯応えが残るよう、野菜は大きめにカットしましょう。

さっと湯がくことで、表面を殺菌しつつ、味を染み込ませやすくします。

(E・レシピ編集部)