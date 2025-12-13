ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ä¹²°À²»Ò¡¢ËÜ³Ê¼Çµï¤Ë½éÄ©Àï¡ª¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙºÇ½ª²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè8ÏÃ¤«¤é¡¢2ÏÃ´°·ë¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Å·³¤Í´´õ¼ç±é¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡£
¡ÈÏ¢¥É¥éºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤È¤Ê¤ë·Ù»¡³Ø¹»Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë·ý½ÆÈ¯Ë¤»ö·ï¤Ë¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡Ê¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¥¥ó¥È¥êºÇ¸å¤ÎÏ¢¥É¥é¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿Íê¤â¤·¤Ãç´Ö¤¬ºÇ½ª²ó¤Ë»²Àï¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·ÏÃ¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
Âè4¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¡ØLITMUS¡Ù¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ØMy Answer¡Ù¡¢¤½¤·¤Æº£·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç¤Î¡Ø¤µ¤â¤Ê¤¯¤ÐÃ¯¤¬¤ä¤ë¡Ù¤È¡¢3ºîÏ¢Â³¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ä¹²°À²»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢¡Ä¹²°¤¬ËÜ³Ê¼Çµï¤Ë½éÄ©Àï¡ª
Ä¹²°¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè4¥·¡¼¥º¥ó¤ª¤è¤Ó2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¥¥ó¥È¥ê¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦»³¾åÁ±½Õ¡Ê¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»³¾åºÌÌð¡£
Âè4¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë·Ù»¡´±Ìò¤Ç¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëÄ¹²°¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤¡Ë¤Ë¤â¤¿¤é¤¹½éÅÐ¾ì¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÊ±¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼Çµï¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÌò¤ò»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È¡¢ºÇ½é¤Ïí´í°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤â¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¡ØÁÇÅ¨¤Ê¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤ÆÂ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ä¹²°¡£
¡Ö»£±ÆÃæ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤òÅ·³¤¤µ¤ó¤È¹©Æ£¤µ¤ó¤¬µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»£±Æ¹ç´Ö¤â¤º¤Ã¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¡É´¶¤¸¤Ç¡¢»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â¤Î½éÄ©Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸½¾ì¤òË¬Ìä¡ª
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹²°¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¹²°¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó»£±ÆÆü¤Ë¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸½¾ì¤òË¬Ìä¡£¤³¤Ã¤½¤êÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¾È¤ì¤Ë¾È¤ì¤ëÄ¹²°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈà½÷¤Î·òÆ®¤Ö¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤¤ê¡£¾®ÎÓ°íÀÀ¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£120ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤ÎÀ¼¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿Å·³¤¤â´¶·ã¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡Ø¤¢¤¡¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤È¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢·àÃæ¤Î¤É¤³¤Ç¤«¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤âÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤®¤å¤Ã¤È¥Ï¥°¡£
Å·³¤¤Î»×¤¤¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ºÇ½ª²ó¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¡¢Î¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹²°À²»Ò¡§¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿Åö½é¤Ï¡¢Âè4¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬°ì¸À¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê±éµ»¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢ÂçÎÌ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ª ¤³¤ÎÌò¤ò»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È¡¢ºÇ½é¤Ïí´í°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤â¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¡ØÁÇÅ¨¤Ê¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤ÆÂ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±ÆÃæ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ä¹²°¡§¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤òÅ·³¤¡ÊÍ´´õ¡Ë¤µ¤ó¤È¹©Æ£¡Ê°¤¿Ü²Ã¡Ë¤µ¤ó¤¬µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»£±Æ¹ç´Ö¤â¤º¤Ã¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¡É´¶¤¸¤Ç¡¢»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¹ç´Ö¤Ë¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹²°¡§»ä¤¬¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¡¢Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¹¢¤Î¥±¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÄ¹²°¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾®ÎÓ°íÀÀ¡§Ä¹²°¤¬»öÁ°¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£ÆüËÍ¤¿¤Á¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸«¤¨¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä¹²°¤Ë¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£120ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
·ê¸«¿¿¸ã¡§¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿!!
¡½¡½¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
peppe¡§¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬Æ°¤¤¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ê¸«¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¥ó¥È¥ê¤Î°ì°÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯´¶¡ª ¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÀª¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê»Å»ö¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿·à¾ìÈÇ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë³§¤µ¤ó¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤´´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹²°¡§ºîÉÊ¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î²ÎÀ¼¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤À¡£¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ìÈÇ¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°·ëÊÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ó¥È¥ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç»ö¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª