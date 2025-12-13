「早ければ１月に動く」15戦18発の日本代表FW、プレミアリーグ移籍の可能性を現地記者が報道！名前を挙げたクラブは…「そうならなかったら驚きだ」
リーグ戦の15試合に出場して18得点。欧州でのゴールも含めれば、今季公式戦で20得点の大台にリーチをかけた。圧倒的な数字なのは間違いない。
フェイエノールトの上田綺世が好調を続けている。週末のエールディビジでは４得点と爆発。続くヨーロッパリーグはコンディションの問題もあって先発から外れ、ネットを揺らすことはなかったが、国内での驚異的な得点力は大きく称賛されてきた。
『talkSPORT』は12月11日、リーグ戦における得点で上田はハリー・ケイン（バイエルン）、キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）、アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）を上回ったと指摘。識者アンディ・ブラッセルは、早ければ冬に移籍の可能性があると話している。
ブラッセル記者は「エールディビジのストライカーには常に少し疑問符がつく。ルート・ファン・ニステルローイになるのか、アフォンソ・アウベスになるかということだ。その得点力がエリートクラスの欧州リーグでも発揮できるか、評価するのはとても難しい」と述べた。
「ウエダはスペインでうまくやれると思うが、彼を獲得できるだけの資金があるとは思えない。ブンデスリーガも同様だ。次の夏、早ければこの１月にも、プレミアリーグのボトムハーフのクラブが動くかもしれない」
「彼はリーズ向きだ。彼らはいろいろあるが、ネットを揺らす選手がいない。ウエダを加えて、絶好調であることを生かせるんじゃないか。今の彼は絶好調だ。彼を獲得し、その素晴らしいシーズンを続けさせたらどうだろうか」
同記者は「フェイエノールトにいて、プレミアリーグのクラブから適切なオファーがあれば、断るのは難しいだろう。ロビン・ファン・ペルシがどれほど野心的でも、ビッグオファーには惹かれるものだと思う」と続けている。
「彼には多くの機会がある。リーズはその一例でしかない。１月になったら、プレミアリーグのボトムハーフの複数クラブが彼の獲得に動くと思う。そうならなかったら驚きだ」
絶好調のゴールゲッターが多くのクラブの注目を集めているのは当然だ。欧州トップクラスの得点力を見せている上田が、この冬に移籍することはあるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
