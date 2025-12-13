Snow Man佐久間大介＆日村勇紀『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』で冬アイスの新作を無我夢中で食す

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。12月13日の放送では、今やコタツのお供第1位で、夏の定番だが、寒い時季にも要注目な“冬アイス”を深掘りする。

■夏より冬の商品数が多いメーカーも!?寒い時季こそアイスでほっこり

今回は、夏の定番でもあるアイスを取り上げるが、なかでも新作が続々と登場している“冬アイス”について深掘り。とある女性に聞いたアンケートでは、冬のコタツのお供としてアイスが第1位に選ばれたという結果もあるほど、毎年冬アイスは注目を集めているのだ。

そんな冬アイスの魅力をサクヒムに教えるキャラクター“おしつじさん”には、10年以上毎週発売される新作アイスを食べ続けてきたという声優の前田玲奈、そしてこれまで食べたアイスはおよそ6万3,000個だというアイス研究家のシズリーナ荒井を迎える。

荒井はなぜ寒い冬にこそアイスを推すのかについて「それはアイスの旬は“冬”だからです」と断言。しかし、佐久間と日村は「絶対違う、絶対違うって」「それはもう、ないよ」とガッツリ否定。果たして、冬のアイスはふたりに刺さるのか!?

■冬アイスのおいしさを堪能するサクヒム

用意された冬の新作アイスを実食しつつ、

1.冬ならではの趣向を凝らした濃厚アイスが続々登場！

2.あの有名アイスクリームの開発期間は2年以上！

3.世界に類を見ない衝撃のアイスも登場！

という3つの推しポイントを解説していく。

スタジオに用意されたアイスクーラーにぎっしり詰まった新作のアイスをピックアップしながら、実際に食べてその魅力を深掘りするサクヒム。“雪見だいふく”（ロッテ）や“ピノ”（森永乳業）、“ガリガリ君”（赤城乳業）などの新作を取り上げつつ、そのおいしさを堪能。

“ガリガリ君”をこよなく愛しているという日村は、新作に「ガリガリ君の四角チョコパイだって！」「すごく濃い、めちゃくちゃチョコ」と大興奮。

そして、最後には88万円という衝撃価格のアイスがスタジオに登場。あの世界的に有名なサッカー選手も食したという“白トリュフ”を贅沢に使った超高級アイスの味わいに、サクヒムも仰天＆感動。

最初は冬のアイスに懐疑的だったサクヒムだが、果たしてそれぞれ推しとなる“冬アイス”は見つかるのか？ お見逃しなく。

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

12/13（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信を実施

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

