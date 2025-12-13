　13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円安の5万円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては836.55円安。出来高は1万2481枚だった。

　TOPIX先物期近は3405ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIX現物終値比18.83ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50000　　　　　-760　　　 12481
日経225mini 　　　　　　 50000　　　　　-760　　　232706
TOPIX先物 　　　　　　　　3405　　　　 -15.5　　　 16651
JPX日経400先物　　　　　 30800　　　　　-150　　　　1451
グロース指数先物　　　　　 642　　　　　　-2　　　　1370
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース