日経225先物：13日夜間取引終値＝760円安、5万円
13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円安の5万円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては836.55円安。出来高は1万2481枚だった。
TOPIX先物期近は3405ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIX現物終値比18.83ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50000 -760 12481
日経225mini 50000 -760 232706
TOPIX先物 3405 -15.5 16651
JPX日経400先物 30800 -150 1451
グロース指数先物 642 -2 1370
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
