快適さも、環境配慮も忘れない。毎日の足元をアップデート【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
走っても歩いても、いつでも軽やかに。進化系スニーカー【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
アディダスのスニーカーは、人気モデル「GLX 5」のデザインをアップデートした一足。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
通気性に優れた軽量テキスタイルアッパーがエアフローを促し、Cloudfoamミッドソールが柔らかなクッショニングを提供。ラバーアウトソールはあらゆる路面で確かなグリップ力を発揮し、快適な履き心地を支える。
OrthoLite®ソックライナーを採用し、足元の快適性をさらに向上。アッパーには50パーセント以上のリサイクル素材を使用し、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みを体現したモデル。
ワークアウトから週末の外出まで、タフに使える一足として活躍する。
