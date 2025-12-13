「20代とデキ婚したい！」52歳独身男性。飲みの席で新入社員と付き合えコール！会社ぐるみのパワハラが恐怖【インタビュー】
50代の男性。結婚して妻を養うほどの経済力はある。年齢的なこともあって、早く結婚したい。社員の協力で22歳の新卒社員と2人になるようセッティングしてもらい、その場で「告白」。飲み会のノリで「付き合えコール！」→断れない新入社員は「付き合います…」といい、彼女をゲットした。尾持トモさん(＠o0omotitomo0o)の『人生崩壊 会社ぐるみのいじめで苦手な人と無理やり付き合わされました』を紹介するとともに話を聞いた。
■「この業界では転職できないようにしてやる」という言葉に逆らうことができなかった
50歳を過ぎて一度も彼女ができたこともなく、結婚も経験していない。仕事一辺倒で生きてきた嫌田。部下たちは、新入社員の彼女と2人きりになるようにセッティング。「私が入社する前はお酌強要もあったそうです。これでもマシになったほうだと知ってびっくりでした」と話すのは、当事者のトモさん。飲み会のノリで「付き合えコール」となり、「空気読めよ」、「この業界では転職できないようにしてやる」という嫌田さんの言葉に逆らうことができず、やむなく連絡先を交換。
このとき「私も最初は『冗談でしょ？』と思いましたが、だんだん『社長が言うんだから本気でクビになる可能性があるのかも…』と怖くなっていきました。『非正規だから簡単にクビになるのかな…？』『クビになったら生きていけない、新しい仕事に就くのも簡単じゃない。どうしよう』とパニックでした」。社長ぐるみで、社会経験の乏しい新人社員を狙い撃ちするのは、かなり悪質。以降、嫌田から毎日LINEがくるようになった。
その後も「嫌田さんと2人きりでいるところやデートへ行くところを隠し撮りして、その隠し撮りを社員数人で見てクスクス笑ってきたり…、私と嫌田さんが『どこまでやった』などの嘘のうわさを流して楽しんでいました。仕事の話を無視するなどの業務に直接支障が出るようないじめはなかったのですが、仕事と関係ないところでこういったいじめがありました。思い出すだけで胃が痛いです…」と、尾持さんは語る。表向きは「付き合うには相応しい人」だといいつつ、2人が付き合う姿を影で楽しんでいた。その後、尾持さんは適応障害を患い、退職を決意した。
「努力して入った業界なので辞めることの葛藤は大きかったし、こんなことになって悔しかったです…。どんな業界でも、仕事のためにこういうことに耐えて業界に残り続けている人もいると聞いたことがあったので、苦しくても残り続ける選択があったのかもしれない。でも、私には多分耐えられなかっただろうし、これでよかっただろうな…と当時は考えました。今でもこれが正解だったのかなと、時々考えることがあります」(尾持さん)
取材協力：尾持トモ(＠o0omotitomo0o)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
