「香港マイル・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）

香港マイルに挑戦する２冠牝馬エンブロイダリーが、初の世界挑戦に向けて着々と態勢を整えている。助手時代に香港遠征経験を持つ森一師が、愛馬をマイル仕様へと仕上げてきた。強豪相手にビッグタイトルを目指す。香港Ｃに臨むベラジオオペラは、追い切りでステッキを入れた効果で着実に本番モードへと突入しつつある。

２冠牝馬が世界をアッと言わせる。レースを２日後に控えた金曜朝、角馬場で軽くほぐしたエンブロイダリーは、ゲート練習の後にパドックのスクーリングを行った。森一師は「ゲートは当日、内の馬がゲートボーイを付けるので駐立を確認しました。最初は緊張感もあったけど、徐々に落ち着きました」と同じシチュエーションで慣れさせたことを説明。「着いた時は初めての環境でソワソワするところもあったけど、すぐに慣れてカイバもよく食べています。普段と変わらない様子。順調な調整ができていますね」と胸を張った。

助手時代に香港マイル出走のサリオスで２１、２２年と帯同した。「気候、施設の使い方も分かっているので。日本にいる時からイメージを持つことができ、指示もできて当時の経験が生きています」。昨年３月の開業から１年１０カ月で早くもその手腕を生かす時が来た。

千六、二千でＧ１を制した２冠牝馬が選んだのはサリオスと同じ香港マイル。「今だとこのマイルなのかな。スピードがこの子の武器ですし。仕上げる段階で二千に挑むとなるとソフトに仕上げなくちゃならないけど、マイルだと一歩踏み込んで加減することなく調整することができる。３歳牝馬のチャンピオンとして挑戦したい」と桜花賞馬のスピードに期待を寄せた。