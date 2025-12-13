日本高野連は12日、第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。21世紀枠2校を含む出場32校は、来年1月30日の選考委員会で決定する。

士別翔雲（北海道）は13年春に21世紀枠で出場した遠軽よりも北に位置し、選出されれば日本最北の出場。氷点下12度の寒さを吹き飛ばす吉報に本郷創士主将（2年）は「自分たちだけではなく、先輩が築いた伝統やいろいろな方々の支えの結果だと思う」とうなずいた。

今秋は北海道大会準々決勝で、準優勝した白樺学園に0―1で惜敗。今後は春夏通じて初の聖地を見据え、雪のグラウンドを踏み固めて外野ノックやキャッチボールなど雪上練習を可能にするという。

▽21世紀枠 甲子園への出場機会を広げるために01年の第73回選抜大会から導入。練習環境などのハンデ克服や地域貢献など戦力以外の要素も加味する。秋季都道府県大会16強（加盟129校以上の場合は32強）以上を条件に、全国9地区から1校ずつ候補として推薦し、2校が甲子園に出場。08〜23年は3校（13、21年は4校）が出ていたが24年から再び2校となった。最高成績は01年宜野座（沖縄）と09年利府（宮城）の4強。