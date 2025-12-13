ÌðÉô¹ÀÇ·¡¡º£¤Þ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê54¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î°Õ»×¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¡×¤ÇÁ°½µ¤ËÂ³¤¡¢ÀßÄê¶â³Û3Ëü5000±ß¤Î¹âµéÏÂ¿©¤Î¸åÈ¾Àï¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö±ã²ñ·ÝÈäÏª!ÂçËºÇ¯²ñ¥´¥Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¥ê¥º¥à¥Õ¥ì¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥È¥ë¤Ï¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCANDY¡¡TUNE¡×¤Î³Ú¶Ê¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤»¤Æ¹Ô¤¤¡¢¤ªÂê¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î¥¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò²òÅú¤·¡¢¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌðÉô¤Ø¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖHIKAKIN¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡Ö¤¢¤¡¡Ä¤¤¤ä¡Ä¤ï¤«¤é¤ó¡×¤È¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï½Ð¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¦Íî¤È¤Ê¤ê¡Ö²¶¡ÄYouTuber¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£