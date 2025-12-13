ディーン・フジオカ、3人の子どもたちへの思い語る 父から英語や中国語を学んだ幼少期
俳優のディーン・フジオカが、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
ディーン・フジオカ ＝テレビ朝日提供
福島県で生まれ、高校卒業後アメリカに留学したディーン・フジオカ。その後、香港でスカウトされ、台湾など各国で人気を集めた。
4人きょうだいの長男として生まれたディーンは、子どもの頃には父が英語や中国語を教えてくれたそう。国際的に活躍するディーンを育んだという両親の話を語る。
そんなディーンは、茶道やピアノ、乗馬など多彩な趣味を持つ。少し前に始めたというバレエの様子や、乗馬を楽しむ貴重な映像を披露する。
一方、おなかが空くと電池が切れてしまうなど気さくな一面ものぞかせたほか、3人の子どもたちへの思いも明かす。
