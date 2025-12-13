槙野智章氏、J2藤枝監督就任が話題

サッカーJ2の藤枝MYFCは12日、元日本代表DF槙野智章氏が新監督に就任すると正式発表した。Jクラブ監督としてキャリアを踏み出した槙野氏へ、ネット上では祝福の声があふれた一方、タレント業を捨てた“男気決断”に驚きや喝采の声も上がった。

38歳の槙野氏は現役時代、J1サンフレッチェ広島、浦和レッズ、ヴィッセル神戸などで活躍。J1リーグ通算415試合46得点を記録した。日本代表では2018年ロシア・ワールドカップ本大会に出場。国際Aマッチ38キャップを刻んだ。

引退後は、品川CC（社会人リーグ）トップチーム監督を務めるなど指導者としての一面を持ちつつ、持ち前の明るさでタレント、解説者としても活躍。“お祭り男”としてバラエティー番組などでお茶の間を沸かせてきた。

J2藤枝監督への就任を受け、ネット上には「おめでとうございます！」「期待してます」といった祝福の声が並んだ一方、タレント業を捨てた決断も話題に。「タレントとして食っていけそうなのにあえて茨の道を進むのは漢やね」「この決断はかなり挑戦的だと思うしそこに関してはかなりリスペクト」「タレントの方が儲かるのにやっぱりサッカー選手だな」と、その心意気が脚光を浴びていた。

槙野氏は、クラブを通じて「最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください！」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）