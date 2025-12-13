冬のボーナス、昨年と同じ80万円でも「手取りには満足できない」 年収800万円の男性の本音

冬のボーナスシーズンが到来した。物価高が続く中、支給額が変わらなければ実質的には減っていると感じる人もいるかもしれない。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（営業／年収800万円）は、住宅資材メーカーに勤務している。

今年の支給額について「昨年は80万円だった。今年も80万円で変わらず」と明かしている。（文：長田コウ）

「消費よりも投資に重きを置いている」

昨今の情勢を考えれば、現状維持なら御の字といったところだろう。男性も「額面については納得」しているようだ。ただ、額面が同じでも物価が上がっている分、買えるものは少ない。その上、実際に口座に振り込まれた金額を見ると、複雑な思いも湧いてくるようだ。

「やはり税金・保険料などで手取りとしては満足できていない」

社会保険料や税金の重さは、給与明細を見るたびに実感させられるものだ。使い道について、こう明かしている。

「使い道は株式・投資信託などを手取り金額の約半分。残りは貯金」

堅実そのものだ。散財することなく、「消費よりも投資に重きを置いている」と結んでいる。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU